Sok z czarnego bzu to jeden z najlepszych sposobów na wykorzystanie leczniczych właściwości tej rośliny. Czarny bez działa napotnie i wykrztuśnie. Pomaga przy zaparciach oraz biegunce. Jest szczególnie ceniony w czasie przeziębień i infekcji.

Reklama

Kwiaty czarnego bzu zbiera się od maja do lipca, gdy są w pełnym rozkwicie. Owoce, tylko w pełni dojrzałe są gotowe do zbioru w okresie: wrzesień – październik. W obu przypadkach najlepiej robić to w suchy, pogodny dzień, gdy opadnie już poranna rosa.

Właściwości soku z owoców czarnego bzu

Owoce czarnego bzu posiadają szerokie właściwości lecznicze. Przygotowany z nich sok pomaga m.in. w takich dolegliwościach, jak: osłabienie, trądzik, grypa, różnego pochodzenia bóle (w tym bóle zębów, bóle reumatyczne i nerwobóle), gorączka, zatrucia pokarmowe, biegunka, zaparcia oraz zaburzenia trawienia.

Zobacz także

Sok z owoców czarnego bzu to doskonały środek na odtruwanie. Usuwa szkodliwe produkty przemiany materii oraz działa oczyszczająco na skórę. W smaku jest delikatnie cierpki i bardzo aromatyczny.

Jak stosować sok z owoców czarnego bzu

Szeroki wachlarz właściwości zdrowotnych soku z czarnego bzu czyni go doskonałym środkiem stosowanym w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości.

Sok z owoców czarnego bzu najlepiej pić 2-3 razy dziennie, w następujących proporcjach: 50 g soku rozcieńczonego ciepłą wodą np. z miodem.

Sok z czarnego bzu pity w większej ilości może mieć działanie przeczyszczające.

Sok z czarnego bzu – przeciwwskazania i środki ostrożności

Sambunigryna to zawarta zarówno w owocach, jak i kwiatach czarnego bzu toksyna. W przypadku zjedzenia czarnego bzu na surowo może powodować osłabienie, biegunkę, zawroty głowy, a nawet wymioty. Jest całkowicie neutralizowana w procesie obróbki, takim jak suszenie czy gotowanie.