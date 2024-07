Nalewka z nagietka może być stosowana zewnętrznie i wewnętrznie. Doskonale nadaje się do dezynfekcji ran lub przemywania cery trądzikowej, leczy też grzybicę. Przyjmowana doustnie przyspiesza natomiast trawienie, działa rozkurczowo i zmniejsza dolegliwości związane z miesiączką.

Nalewkę z nagietka najlepiej przyrządzać ze świeżych kwiatów nagietka, można jednak zrobić ją też z kwiatów suszonych.

Działanie i stosowanie nalewki z nagietka

Kwiat nagietka zawiera karotenoidy i trójterpeny, które wykazują działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwzapalne. W nalewce sporządzonej z nagietka substancje te znajdują się w skondensowanej postaci. Nalewkę można stosować zarówno zewnętrznie, do przemywania skóry, nasiadówek, jak i doustnie: pić ją i płukać nią gardło.

Przemywanie skóry nalewką dezynfekuje rany i przyspiesza ich gojenie się, zmniejsza zmiany trądzikowe i leczy skórne zmiany grzybicze. Do przemywania skóry należy stosować 4 łyżeczki do herbaty nalewki rozcieńczone w 1/4 szklanki wody.

Nalewką z nagietka, rozcieńczoną w proporcjach 5 łyżeczek nalewki na 1/4 szklanki wody, można płukać gardło w stanach zapalnych, np. podczas anginy.

Picie nalewki z nagietka pomaga natomiast w problemach z trawieniem, obniża ciśnienie krwi, działa uspokajająco. Nalewka może też zmniejszyć ból towarzyszący miesiączce, a także złagodzić dolegliwości towarzyszące klimakterium. Nalewkę z nagietka należy pić rozcieńczoną: 1 łyżeczka nalewki na kieliszek wody, 2 razy dziennie przed jedzeniem.

Przepis na nalewkę z nagietka

Kwiaty nagietka można zbierać od czerwca do jesieni, o ile są one w pełni rozwinięte. Szklankę świeżych kwiatów nagietka należy zalać 0,5 l wódki, zamknąć naczynie i odstawić na 3-4 tygodnie w ciemne, ciepłe miejsce. Świeże kwiaty można zastąpić suszonymi, powinno być ich jednak dwa razy więcej. Co 3 dni należy potrząsnąć naczyniem. Po 3-4 tygodniach nalewkę należy przecedzić, przez sito lub gęstą gazę i przelać do ciemnej butelki. Nalewkę należy przechowywać w chłodnym miejscu.

