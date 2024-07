Łapacz snów (ang. dreamcatcher) to indiański amulet, który miał chronić śniącego przed koszmarami. Dodając do niego inne ozdoby, sprowadzano także siłę i zdrowie. Oryginalny łapacz był wykonany tylko z naturalnych materiałów.

Obecnie znaczenie łapacza snów nie jest już dobrze znane, a on sam jest używany jako zwykła etniczna ozdoba, np. kolczyki lub wisiorek.

Skąd pochodzą łapacze snów – legenda ludu Ojibwe

Łapacze snów zostały stworzone przez lud Ojibwe (Odżibwejów), ale później zostały też przejęte przez inne sąsiednie plemiona. Według legendy, niegdyś żyła Kobieta Pająk – Asibikaashi, która opiekowała się dziećmi ludu Ojibwe. Jednak plemię rozprzestrzeniło się po całej Ameryce Północnej i Asibikaashi nie mogła dotrzeć do wszystkich podopiecznych. Matki i babki zaczęły więc tkać magiczne pajęczyny, wykorzystując wierzbowe obręcze, ścięgna i sznurki, by zatrzymywać złe sny i pozwalać tylko dobrym myślom dostać się do głowy. Koszmary miały zatrzymywać się na pajęczynie, a potem wraz ze wschodem słońca znikać. W latach 60. i 70. XX wieku dreamcatcher został uznany przez ruch panindiański i obecnie funkcjonuje jako symbol jedności rdzennych Amerykanów.

Działanie łapacza snów – dekoracje mają dodatkowe znaczenie

Oryginalne łapacze snów składały się tylko z wierzbowego kółka i pajęczyny ze ścięgna lub włosia. Z czasem zaczęto wprowadzać dodatkowe elementy, które symbolizowały między innymi zdrowie, siłę i powodzenie. Indianie umieszczali w łapaczu snów także:

pazury – zapewniały ochronę,

koraliki – spełniały sny,

pióra – także spełniały sny, ale dodatkowo pióra orle sprowadzały odwagę, a sowie mądrość,

fragment futra – miały zapewniać ciepło i wygodę,

róg jelenia – przynosił powodzenie podczas polowania,

kawałek modrzewia – sprowadzał zdrowie.

Prawdziwy łapacz snów powinien być wykonany tylko z naturalnych materiałów.

Jak zrobić prosty łapacz snów z serwetki

Najprostszym sposobem zrobienia własnego łapacza snów jest wykorzystanie okrągłej serwetki, która będzie imitowała pajęczynę.

Do wykonania potrzeba:

tamborka,

koronkowej serwetki,

sznurka,

białych piórek,

rzemyka,

kolorowych koralików.

Sposób przygotowania:

Naciągnij serwetkę na tamborku.

Wystającą koronkę utnij.

Owiń tamborek sznurkiem.

Przywiąż kilka kawałków sznurka – jeden, na którym będzie wisiał łapacz snów, a pozostałe, by przyczepić do nich ozdoby.

Kolorowe koraliki nawlecz na rzemyk.

Przywiąż białe piórka i gotowe.

Ozdobny łapacz snów ze sznurka

Bardziej dekoracyjna wersja łapacza snów wymaga więcej wysiłku, ale dzięki temu można osiągnąć oryginalny i unikalny rezultat.

Do wykonania potrzeba:

metalowego lub drewnianego koła (można je zrobić samodzielnie z drutu lub gałązki),

włóczki lub innego kolorowego sznurka,

piór,

farb akrylowych.

Sposób przygotowania:

Kółko owiń dokładnie sznurkiem.

Piórka pomaluj cienką warstwą farby akrylowej i zostaw do wyschnięcia.

Zapleć ze sznurka pajęczynę wewnątrz koła – nie musisz używać jednego schematu. Ważne, by w środku zaplątać nitkę. Co jakiś czas załóż na sznurek koralik.

Przywiąż trzy osobne sznurki na dole kółka – nawlecz na nie koraliki i przywiąż piórka.