​Małgorzata to jedna z uczestniczek siódmej edycji programu "Sanatorium miłości". Od prawie 40 lat mieszka we Włoszech, jednak w sercu nadal czuje się Polką i często wraca do ojczyzny, posiadając mieszkanie w Warszawie. W młodości była tancerką estradową i występowała m.in. na kontrakcie w Japonii.

Trzy lata temu została wdową i od śmierci ukochanego męża z nikim się nie spotykała. Po trudnych przeżyciach teraz w końcu poczuła się gotowa, by wprowadzić zmiany i postanowiła zgłosić się do "Sanatorium miłości". Ma nadzieję, że w programie pozna wysportowanego, dobrego mężczyznę, z którym się zaprzyjaźni, a może nawet wyniknie z tego coś więcej.

Małgorzata z "Sanatorium miłości" takich wad nie zaakceptuje!

Z Małgorzatą z "Sanatorium miłości" mieliśmy okazję porozmawiać podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji TVP. To właśnie wtedy padło między innymi pytanie o to, jakie rzeczy są w stanie skreślić daną osobę w oczach Małgorzaty już na samym starcie. Wówczas uczestniczka 7. edycji hitowego show stacji TVP od razu powiedziała:

Jak ktoś jest oszustem! - zaczęła Małgorzata

To jednak nie był koniec! Małgorzata naprawdę rozgadała się w tym temacie przed naszą kamerą. Co jeszcze zdradziła? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

