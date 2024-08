Julia Wieniawa ma dziś zdecydowanie intensywny dzień. Od rana pojawiła się na próbie przed "TOP OF THE TOP Sopot Festival 2024", następnie na "Ramówce TVN", o godzinie 12.00 pojawił się jej nowy klip do piosenki "nad morze", a to jeszcze nie koniec wrażeń. Fani czekają na występ piosenkarki na sopockiej scenie podczas festiwalu.

Kto wystąpi trzeciego dnia na festiwalu w Sopocie?

Julia Wieniawa od samego rana w dobrym humorze dzieli się ze swoimi fanami pozytywną energią. Tym razem piosenkarka na trybunach w Operze Leśnej oczekuje na rozpoczęcie trzeciego dnia "TOP OF THE TOP Sopot Festival 2024" na którym również nie zabraknie jej wokalu. Oprócz Wieniawy na scenie pojawią się takie osoby jak:

Agnieszka Chylińska,

Mery Spolsky,

Urszula,

Vito Bambino,

Felicjan Andrzejczak,

Kaśka Sochacka,

Ewa Bem,

Stanisław Soyka,

Małgorzata Ostrowska,

De Mono,

Enej,

BARANOVSKI,

Natalia Przybysz,

Feel,

Izabela Trojanowska,

Emo,

Krzysztof Skórzyński,

Renata Przemyk.

Julia Wieniawa pokazała nagranie przed "TOP OF THE TOP Sopot Festival 2024"

Julia Wieniawa wystąpi dziś ok. 22:30 i zaśpiewa m.in. piosenkę "Sobą tak". Jednak z tego, co pokazała na swoich social mediach, już przed godziną 19 pojawiła się w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie aktualnie obserwuje próby innych wykonawców. Większość piosenek, które śpiewają gwiazdy, są raczej niespodzianką. Czyżby Julia Wieniawa podczas jednego z InstaStories zdradziła niechcący piosenkę swojej koleżanki z branży?

Na jednym z nagrań opublikowanych na profilu Julki usłyszeć można znaną melodię. Jest to melodia do piosenki Kaśki Sochackiej, która również wystąpi dziś na scenie w Operze Leśnej. Piosenka "Szum", bo o niej mowa, to jedna z nowszych piosenek piosenkarki.

Jak myślicie, jakie piosenki pojawią się jeszcze na "TOP OF THE TOP Sopot Festival 2024"?