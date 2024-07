Każdy kolor ma pewne konotacje, czyli skojarzenia – symbolika barw jest czasem na tyle uniwersalna, że w niemal każdej kulturze i w każdym zakątku świata jest taka sama. Tak jest w przypadku ostrzegawczego czerwonego i żółtego. Co oznaczają kolory i jaka tajemnica się za nimi kryje?

Znaczenie koloru czerwonego

Czerwony to drugi kolor najczęściej podawany jako ulubiony. To także najpopularniejsza barwa występująca we flagach na całym świecie – 77% wszystkich flag ją zawiera.

Kolor czerwony jest międzynarodowym kolorem, oznaczającym „stop, zatrzymaj się”. Jest jednym z najbardziej widocznych kolorów – tuż po żółtym. To dlatego, że czerwony naturalnie zwraca uwagę – wykorzystuje się go więc często w reklamach. Symbolizuje odwagę, namiętność, miłość, życie, wigor i dynamikę, a także krew i wojnę.

Znaczenie koloru zielonego

Zielony nie jest już tylko kolorem – teraz to symbol ekologii i roślin.

Od zawsze znaczenie koloru zielonego wiązało się ze wzrostem, narodzinami, urodzajem i płodnością. W czasach pogańskich „Green Man”, czyli wizerunek twarzy stworzonej z liści, był ucieleśnieniem właśnie płodności i naturalnego cyklu życia. W krajach islamskich zielony jest świętym kolorem, z kolei w Irlandii oznacza szczęście, a w Chinach – niewierność.

Znaczenie koloru niebieskiego

Kolor niebieski jest uwielbiany przez wszystkich – tak przynajmniej się deklaruje. Gdy zapytasz kogoś o ulubiony kolor, na 90% odpowie – niebieski! To naturalny kolor wody i nieba, symbolizuje Niebo (tak, to przez duże „N”) i władzę. Podczas gdy czerwony jest dynamiczny, niebieski kojarzy się ze spokojem, powolnością, chłodem i wiecznością. We wszystkich europejskich językach niebieski jest kojarzony z arystokracją, stąd stwierdzenie „błękitna krew”.

Co ciekawe, ponad połowa flag na świecie używa koloru niebieskiego.

Znaczenie koloru żółtego

Żółty to najbardziej rzucający się w oczy kolor – zwraca uwagę bardziej niż jakikolwiek inny. Jego odcień zbliżony do pomarańczowego niemal w każdej kulturze symbolizuje szczęście, ciepło i wschód słońca, jednak zimny odcień przechodzący w zieleń jest już barwą niezdrową, kojarzoną z niebezpieczeństwem. Żółty w wielu religiach jest związany z jakimś bóstwem – tak jest np. w Hinduizmie czy religii Starożytnego Egiptu. To również kolor wiosny i… kreatywności.

Znaczenie koloru fioletowego

Kolor fioletowy rzadko występują w naturze, dlatego też we wszystkim kulturach nadano mu w ciągu wieków boski status. Fiolet symbolizuje magię, tajemnicę, duchowość, dostojeństwo i władzę królewską.

Różne odcienie fioletowego mogą mieć też różne znaczenie – jasny fiolet to znak romantyzmu, a ciemne odcienie przynależą to spraw poważniejszych. Znaczenie koloru fioletowego ma także negatywny wydźwięk – to barwa śmierci, żałoby, pychy i dekadencji.

Znaczenie koloru pomarańczowego

Pomarańczowy to jedyny kolor, którego nazwa pochodzi od jakiegoś przedmiotu – owocu pomarańczy. Symbolizuje energię, witalność, radość, ciepło i dobre zdrowie. To również barwa kojarzona z jesienią, a w niektórych przypadkach – kiepskim gustem i małą inteligencją.