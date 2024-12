Choć świąteczne filmy cieszą się ogromną popularnością, wielu zaczyna mieć ich dość już w drugi dzień świąt. Stacje szybko zaczęły wprowadzać do swojego programu inne propozycje, a dziś Polsat zaserwuje prawdziwą gratkę dla sympatyków komedii romantycznych. Tego nie można przegapić.

Uwielbiam ten film, a Polsat pokaże go już o 20:00

Pierwszy weekend po kilku świątecznych dniach zdaje się zawsze różnić od pozostałych, a większość marzy tylko o chwili wytchnienia i zjedzeniu czegokolwiek innego, niż pierogi i sałatka jarzynowa. Wieczornemu relaksowi niewątpliwie będzie sprzyjać program Polsatu, bo już o 20:00 stacja wyemituje między narodowy hit! Mowa o filmie "Pretty Woman", który zarobił na całym świecie 463,4 mln dolarów, a w momencie premiery był piątym najbardziej dochodowym filmem wszech czasów na świecie. Choć wielu większość zapewne zna go doskonale, czego na jego temat mogą dowiedzieć się ci, którzy zetkną się z nim po raz pierwszy?

„Pretty Woman” to kultowa komedia romantyczna, która swoją premierę miała w 1990 roku. Film opowiada historię Edwarda Lewisa, zamożnego biznesmena, który zatrudnia Vivian Ward, prostytutkę z Los Angeles, aby towarzyszyła mu przez tydzień podczas ważnych spotkań i wydarzeń towarzyskich. Relacja oparta na umowie biznesowej przeradza się w głębokie uczucie, mimo ogromnych różnic społecznych i kulturowych. Film wyróżnia się ciekawą fabułą, która łączy elementy klasycznej baśni o Kopciuszku z nowoczesną historią o miłości, transformacji i odkrywaniu siebie.

kadr "Pretty Woman"

Główne role w „Pretty Woman” zagrali Julia Roberts i Richard Gere. Julia wciela się w postać Vivian Ward – młodej, niezależnej kobiety, która mimo swojej trudnej sytuacji życiowej, cechuje się inteligencją, humorem i urokiem osobistym. Richard Gere jako Edward Lewis to biznesmen, który żyje w świecie luksusu, ale czuje się wyobcowany i zagubiony. Postaci drugoplanowe, takie jak Barney Thompson, uprzejmy i empatyczny kierownik hotelu Beverly Wilshire, oraz Kit De Luca, przyjaciółka Vivian, dodają filmowi głębi i komediowego tonu.

Film powstał głównie w Los Angeles i uchwycił charakterystyczne lokalizacje miasta. Jednym z najważniejszych miejsc jest hotel Beverly Wilshire, w którym Edward i Vivian spędzili większość czasu. Hollywood Boulevard, ulica słynąca z rozrywek i blichtru, stała się również kluczowym tłem dla wczesnych scen z życia Vivian. Sceny luksusowych zakupów kręcono w butikach w dzielnicy Rodeo Drive, co jeszcze bardziej podkreśla różnice między światami bohaterów.

kadr "Pretty Woman"

Produkcja była przełomem w karierze Julii Roberts, która za swoją rolę zdobyła Złoty Glob i nominację do Oscara. Film przyczynił się do redefinicji gatunku komedii romantycznych, łącząc humor z poważniejszymi tematami, takimi jak różnice klasowe czy poszukiwanie miłości w niesprzyjających okolicznościach. Co ciekawe, pierwotnie obraz miał mieć mroczniejszy finał, jednak decyzja o jego zmianie sprawiła, że „Pretty Woman” stał się bardziej optymistyczny i dostępny dla szerszej publiczności.

