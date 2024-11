Hubert Gromadzki rusza do Wietnamu na konkurs MISTER WORLD, czyli wybór najprzystojniejszego mężczyzny na świecie! Finał odbędzie się już 23 listopada, a mężczyzna, znany widzom z "Top Model", może liczyć na wsparcie swojego brata, którego też kojarzycie z telewizji! Poznajcie szczegóły.

Hubert Gromadzki to brat Wojtka z "Hotelu Paradise"!

W tym sezonie fani jeszcze bardziej "wciągnęli się" w program "Hotel Paradise" i bacznie śledzili losy uczestników. Finalnie program wygrali Maja i Wojtek, którzy wyjawili jednak, że nie są już razem. Teraz z kolei studio programu - "Pytanie na śniadanie" odwiedził. Hubert Gromadzki, który jest... bratem Wojtka! Hubert, w dniu swoich urodzin, powiedział o swoich dalszych planach zawodowych! Okazuje się, że to on jest reprezentantem Polski w konkursie Mister World 2024, który już wkrótce odbędzie się w Wietnamie.

Już jakiś czas temu, śledząc profil na Instagramie Wojtka Gromadzkiego można dostrzec, że jest bratem Huberta Gromadzkiego, który był finalistą 7. edycji "Top Model", a teraz udał się do studia TVP, a dokładniej do "Pytania na śniadanie", aby opowiedzieć o swojej karierze zawodowej. Okazuje się, że to on będzie reprezentował nasz kraj w konkursie Mister World 2024, który odbędzie się już w listopadzie! Hubert przyznał, że jego brat był dla niego dużą motywacją i to on namówił go na wzięcie udziału w konkursie piękności mężczyzn.

Brat też brał udział w konkursie przystojności i on dał mi cenne uwagi w postaci 'Hubert to jest taki okres, w którym możesz się przygotować. Jestem trenerem personalnym dam Ci taki trening, że w te miesiące dociśniemy Twoją formę' - wyjawił Hubert.

Hubert podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie" świętował swoje...27. urodziny! Oczywiście nie zabrakło tortu oraz życzeń od prowadzących!

Fani pod wspólnym zdjęciem Wojtka i Huberta zostawili mnóstwo komentarzy:

Przez cały sezon wydawało mi się, że kogoś mi Wojtek przypomina i nie wiedziałam kogo. Już wszystko jasne

Te oczy że też nie skojarzyłam. Brat ma ogromne powodzenie u kobiet Gratuluję

Tak myslalam ze bracia bardzo podobni do siebie . - rozpisują się fani.

Nie da się ukryć, że programy telewizyjne otwierają drzwi do wielkiej kariery. Przekonały się o tym między innymi: Karolina Gilon, Karolina Pisarek czy Klaudia El Dursi, które obecnie robią karierę w show-biznesie, a zaczynały jako uczestniczki "Top Model"! Wiele osób idąc do jakiegoś reality show liczy na to, że dzięki temu ktoś o nich usłyszy i będą cieszyć się pracą w mediach. Nie jest tajemnicą, że widzowie uwielbiają oglądać program "Hotel Paradise", a później ochoczo śledzą uczestników w mediach społecznościowych. Popularność uczestników programu nabiera rozpędu po finałach i właśnie tak było w przypadku Wojtka i Mai, którzy wygrali dziewiątą edycję "Hotelu Paradise"! Widzowie wróżyli im wielką miłość, jednak niedawno para potwierdziła, że nie są razem.