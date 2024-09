Tomasz Jakubiak wyznał, że choruje na nowotwór. "Jest bardzo ciężki i trudny do wyleczenia". Jednak juror "MasterChef Nastolatki" nie traci swojej nadziei na to, że wkrótce będzie dobrze. W poruszającej rozmowie z Dorotą Wellman w "Dzień Dobry TVN" opowiedział, jak powiedział swojemu 4-letniemu synkowi o chorobie:

Tomasz Jakubiak w poruszającej rozmowie z Dorotą Wellman dla "Dzień Dobry TVN" wyznał, że choruje na nowotwór. Pierwszymi symptomami okazały się być bóle brzucha. Po wielu badaniach przyszła druzgocąca diagnoza. Juror "MasterChef Nastolatki" wyznał, że jego nowotwór jest "rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia". Ciężka choroba zmieniła życie całej rodziny. Tomasz Jakubiak wyznał, że jest pod opieką psychologa oraz psychiatry. Poruszył ten ważny temat w wywiadzie: "Psycholog powinien być dla całej rodziny" - przyznał.

Tomasz Jakubiak od samego początku diagnozy może liczyć na nieocenione wsparcie swojej ukochanej żony:

Moja Anastazja jest zaangażowana w 100 procentach, gdyby nie ona to nie wiem, czy bym dzisiaj był, bo to ona na początku walczyła dużo bardziej ode mnie, ja się na początku wycofałem. To ona szukała lekarzy, specjalistów.

Moja Anastazja jest zaangażowana w 100 procentach, gdyby nie ona to nie wiem, czy bym dzisiaj był, bo to ona na początku walczyła dużo bardziej ode mnie, ja się na początku wycofałem. To ona szukała lekarzy, specjalistów.

W rozmowie z Dorotą Wellman dla "Dzień Dobry TVN", Tomasz Jakubiak wyznał, jak poinformował swojego 4-letniego synka o swojej chorobie: