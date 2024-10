Anita i Adrian to uwielbiana przez widzów para, która poznała się dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziś zakochani chętnie relacjonują swoje życie w sieci i właśnie na Instagramie Anity pojawiło się zaskakujące zdjęcie Adriana! Uczestniczka 3. edycji "ŚOPW" postanowiła pokazać swoim fanom, jak jej mąż wyglądał przed udziałem w programie. Od zawsze był przystojniakiem, czego nie omieszkała podkreślić sama Anita.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Tak Adrian wyglądał przed udziałem w programie

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak wystąpili w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która była emitowana w stacji TVN w 2018 roku. Choć od udziału pary w programie minęło już sporo czasu, to jednak ta dwójka w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów. Anita i Adrian po zakończeniu przygody z programem postanowili dzielić się swoim życiem w social mediach, a dzięki temu, że robią to dość regularnie, fani na bieżąco wiedzą, co słychać u małżonków. Ostatnio Anita i Adrian ze "ŚOPW" podzielili się radosnymi wieściami, a teraz uczestniczka 3. edycji programu postanowiła pokazać swoim obserwatorom zdjęcie jej męża sprzed lat.

W takiej odsłonie Adriana jeszcze nie widzieliśmy! Anita nie ukrywa, że również na zdjęciu sprzed lat nie może oderwać wzroku od swojego przystojnego męża.

Mąż pokazał mi w temacie zmiany nazwiska, ale moją uwagę bardziej przyciągnęło to zdjęcie. No ja to mam przystojnego męża - napisała zachwycona Anita

Sami spójrzcie, jak wyglądał Adrian, zanim poznaliśmy go w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Poznalibyście go?

Instagram/@anitaczylija

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła zrobić też małe zestawienie i zamieściła wspomniane zdjęcie Adriana sprzed lat z aktualną fotką ich syna. Postanowiła zwrócić się do fanów z pytaniem:

Tata i synek. Podobni? - zapytała swoich obserwatorów Anita

Instagram/@anitaczylija

Przypomnijmy, że Anita i Adrian są szczęśliwym małżeństwem już od przeszło 6 lat. Para doczekała się dwójki dzieci - Jerzyka i Blanki. Ich wielka miłość i udane małżeństwo są dowodem na to, że w programie telewizyjnym naprawdę da się znaleźć miłość!

A Wy, śledzicie losy tej pary?

