Czterolistna koniczyna, podkowa i kominiarz to znane symbole szczęścia. Niewiele jednak osób wie, dlaczego uznano je za znaki dobrego losu. Widząc kominiarza należy złapać się za guzik, ponieważ niegdyś gospodynie właśnie za guzik ciągnęły rzemieślnika do swojego domu, by od niego zaczął pracę.

Chociaż niewiele osób przyznaje się do wiary w zabobony, to niektóre symbole mają także znaczenie religijne, np. podkowę wieszano w pozycji, przypominającej literę „C”, by uczcić imię Jezusa Chrystusa.

Czterolistna koniczynka

Czterolistna koniczyna to jeden z najpopularniejszych symboli przynoszących szczęście. Zwykle koniczynki mają tylko trzy listki, ale w rzadkich sytuacjach dochodzi do mutacji, w wyniku których rośnie cztery lub nawet pięć listków. Niektóre tradycje przypisują znaczenie każdemu listkowi: pierwszy oznacza nadzieję, drugi wiarę, trzeci miłość, czwarty szczęście, a piąty pieniądze. Znalezienie pięciolistnej koniczynki ma oznaczać rychły ślub.

Według podań wygnana z Raju Ewa miała ze sobą zabrać koniczynkę, by przyniosła jej szczęście. Inne legendy głoszą, że celtyccy druidzi uznali czterolistną koniczynę za amulet, który pozwala na komunikowanie się ze zmarłymi.

Kominiarz i jego guziki

Istnieje przesąd, według którego widząc kominiarza trzeba jak najszybciej złapać się za guzik – swój, osoby, która stoi obok lub guzik samego kominiarza. Wersje są różne, ale według każdej ma to przynieść szczęście w najbliższym czasie. W przeszłości gdy kominiarz odwiedzał jakąś miejscowość, każdej gospodyni zależało na tym, żeby najpierw przyszedł do ich domu. Wynikało to z tego, że miał wtedy jeszcze czysty, niepobrudzony sadzą kombinezon i podczas pracy nie narobiłby dodatkowego bałaganu. Przekonanie do tego kominiarza uważano za dobry znak, a samą gospodynię za szczęściarę. Podobno kobiety ciągnęły rzemieślnika do domostwa właśnie za guzik. W Wielkiej Brytanii za dobry znak uznaje się także sytuację, gdy panna młoda zobaczy kominiarza w dniu swojego ślubu. Jej źródłem jest legenda o królu Brytanii Williamie, któremu w XI wieku życie uratował właśnie kominiarz. W ramach wdzięczności zaprosił rzemieślnika na wesele córki i od tego czasu wizyta reprezentanta tej profesji na różnych uroczystościach była wręcz pożądana.

Królicza łapka – staroceltycki symbol szczęścia

Królicza łapka jest uznawana za symbol szczęścia i amulet. Jej noszenie ma przynosić dobrobyt i chronić od złego. Zwyczaj noszenia króliczej łapki pochodzi z tradycji celtyckich – każdy chłopiec musiał przejść inicjację, która składała się z kilku etapów. Jednym z pierwszych było upolowanie królika. Złapanemu zwierzęciu ucinano łapkę i wręczano chłopcu jako amulet podczas ostatecznej ceremonii kończącej inicjację.

Podkowa – brzuszkiem do góry czy do dołu?

Podkowa nie tylko ma przynosić powodzenie i dobrobyt. Wierzono, że ma także działanie ochronne i powieszona nad drzwiami zamyka dostęp siłom nieczystym. Nie ma zgody co do pozycji, w jakiej ma wisieć podkowa. Według jednej wersji powinna wisieć brzuszkiem do góry, ponieważ złe moce nie odważą się przejść pod takim łukiem. Inna mówi, że podkowa powinna wisieć jak litera U, gdyż szczęście, które do niej raz wpadnie, już nigdy nie wypadnie. Skąd w ogóle pomysł, że podkowa ma przynosić szczęście? Wyjaśnia to legenda, według której do Świętego Dunstana z Canterbury pewnego razu zgłosił się diabeł z prośbą, by podkuć mu kopyta. Dustan za pomocą fortelu miał zmusić czarta do podpisania paktu, według którego nie ma wstępu do domostw oznaczonych podkowami.