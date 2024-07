Osoby, które zastanawiają się nad tym, czy dobrze po posiłku sięgnąć po lampkę wina, powinny poznać argumenty przemawiające za, ale też przeciw takiemu zwyczajowi. Czerwone wino zawiera antyoksydanty, korzystnie wpływające na organizm, jednak jest też bardzo kaloryczne, a pite regularnie może prowadzić do uzależnienia.

Reklama

Argumenty przemawiające za kieliszkiem wina po posiłku

Dobre (a zatem często to droższe) czerwone wino zawiera antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki, spowalniają proces starzenia się. Dzięki związkom zawartym w czerwonym winie, pite w niewielkich ilościach, ale regularnie, wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, chroniąc przed nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą, chorobą wieńcową.

Po obfitym posiłku wino wspomaga też procesy trawienia, gdyż wzmaga ono produkcję enzymów trawiennych. Czerwone wino może mieć również korzystny wpływ na układ nerwowy, zmniejszając ryzyko wystąpienia takich chorób, jak choroba Alzheimera i Parkinsona czy demencja. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jako bezpieczną dawkę alkoholu zawartego w winie określa tę zawierającą się w 6-7 kieliszkach. Natomiast powyższe właściwości mają też inne produkty spożywcze, zatem czerwone wino nie jest jedyną możliwością, aby wspomóc pracę wyżej wymienionych układów.

Argumenty przemawiające przeciwko kieliszkowi wina po posiłku

Wiele zależy od kultury picia wina. W takich krajach jak Francja rzeczywiście kulturowo utrwalił się nawyk picia niewielkiej ilości wina do obiadu. Jednak częste sięganie po wino jest ryzykowne ze względu na możliwość uzależnienia. Regularne sięganie po lampkę wina, aby się rozluźnić, jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Co więcej, wino, jak i inne alkohole, jest produktem bardzo kalorycznym. Co prawda wino wytrawne będzie mnie kalorycznej od wina słodkiego, ale nadal kieliszek czerwonego wytrawnego wina to ok. 135-195 kcal. Konsekwencją nadmiernego picia alkoholu jest zarówno uzależnienie, jak i zaburzenie funkcjonowania wielu układów w organizmie człowieka.

Zobacz także

Lampka dobrego wina wypita po posiłku raz na jakiś czas może mieć korzystne działanie, ale regularne popijanie obiadu winem niekoniecznie przyniesie dobre skutki.