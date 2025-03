Agnieszka Kaczorowska, po sześciu latach przerwy, powróciła na parkiet "Tańca z Gwiazdami", tworząc parę z aktorem Filipem Gurłaczem. W pierwszym odcinku 16. edycji programu, który odbył się 2 marca 2025 roku, zaprezentowali walca angielskiego. Ich występ spotkał się z mieszanymi reakcjami widzów, którzy docenili umiejętności taneczne, ale mieli różne opinie na temat chemii między partnerami. Mimo to para otrzymała wysokie noty od jurorów, co świadczy o ich profesjonalizmie i zaangażowaniu.

Filip Gurłacz, znany z ról w polskich serialach i filmach, trenował pod okiem doświadczonej tancerki, Agnieszki Kaczorowskiej, która wielokrotnie brała udział w tym tanecznym show. Podczas treningów nie brakowało emocji i humoru, co widać na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych. Ich pierwszy taniec w programie był pełen precyzji, co spotkało się z uznaniem zarówno jurorów, jak i części publiczności. Widzowie zwrócili uwagę na profesjonalizm Agnieszki oraz postępy Filipa, który mimo braku doświadczenia w tańcu towarzyskim, zaprezentował się bardzo dobrze.

Warto dodać, że Agnieszka Kaczorowska przed pierwszym odcinkiem odczuwała pewne obawy związane z oceną jurorów, jednak jej doświadczenie i zaangażowanie przyczyniły się do udanego występu. Ich wspólny taniec pokazał, że ciężka praca na treningach przynosi efekty, a para ma potencjał, aby osiągnąć sukces w kolejnych odcinkach "Tańca z Gwiazdami". Postanowiliśmy zapytać Agnieszkę i Filipa, jakie mieli emocje po zejściu z parkietu.

On nie musiał pytać, czy było dobrze, bo on już mnie tak dobrze zna i czuje (...). Tak naprawdę to mi zależało na tym, żebyśmy zatańczyli na takim poziomie, na którym to wytrenowaliśmy

- zdradziła Agnieszka Kaczorowska.