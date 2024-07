Test baltimorski został po raz pierwszy zastosowany w szpitalu Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Stąd też pochodzi jego nazwa. Można go wykorzystywać w samobadaniu, by sprawdzić jak bardzo jesteśmy narażeni na chorobę alkoholową.

Wypełniając test baltimorski, należy odpowiadać szczerze – jego wynik jest przede wszystkim dla ciebie i twojej świadomości. Jego zadaniem jest uświadomić ci pierwsze sygnały tego, że alkohol staje się problemem. Rozwiązując go, weź pod uwagę szczególnie ostatni rok.

Przeczytaj uważnie test i wypisz numery pytań, na które możesz odpowiedzieć twierdząco:

Czy odczuwasz potrzebę wypicia kieliszka wódki czy kufla piwa o określonej porze dnia?

Czy tracisz na picie czas poświęcony na pracę?

Czy zdarza się, że picie wymyka ci się spod kontroli?

Czy następnego dnia po imprezie musisz się napić, by poczuć się lepiej?

Czy pijesz, by czuć się swobodniej w towarzystwie?

Czy picie zakłóca twoje życie domowe?

Czy zdarza ci się tzw. „urwany film”?

Czy miałeś kiedykolwiek wyrzuty sumienia po wypiciu?

Czy picie spowodowało u Ciebie wystąpienie zaburzeń snu (trudności w zaśnięciu, zbyt wczesne budzenie się, sen przerywany)?

Czy po upiciu się próbujesz znaleźć dla siebie wymówkę?

Czy zauważasz rano po przepiciu, że drżą ci ręce?

Czy przez picie zdarzają ci się kłopoty w pracy (nagany, upomnienia, zwolnienia z pracy)?

Czy zdarzały ci się kłopoty finansowe z powodu picia?

Czy odkąd pijesz, zauważasz zmiany w swoim usposobieniu (większa drażliwość, wybuchowość, skłonność do wzruszeń, zawiść)?

Czy wpadasz w złe towarzystwo z powodu picia?

Czy pijesz, aby uciec od zmartwień i kłopotów np. rodzinnych, zawodowych i innych?

Czy pijesz samotnie?

Czy odkąd pijesz, twoja ambicja zmalała?

Czy stałeś się trudniejszy w pożyciu z innymi ludźmi, odkąd pijesz?

Czy szukasz okazji do wypicia?

Czy zawalasz terminy w pracy z powodu picia?

Czy odkąd pijesz, mniej interesujesz się domem i rodziną?

Czy kiedykolwiek wylądowałeś się u lekarza z powodu zatrucia alkoholem?

Czy pijesz, żeby poczuć się pewniej?

Czy byłeś kiedyś leczony w szpitalu z powodu picia?

Na ile pytań udzieliłeś twierdzącej odpowiedzi?

Jeżeli przynajmniej na jedno, jest to dla ciebie wyraźne ostrzeżenie, że możesz mieć w przyszłości problem z alkoholem.

Odpowiedź „tak” na dwa z pytań oznacza, że być może już borykasz się z problemem alkoholowym. Każda kolejna twierdząca odpowiedź jest kolejnym sygnałem, że masz tendencję do picia ryzykownego lub nadużywania czy uzależnienia od alkoholu.

Pozytywny wynik testu baltimorskiego

Co dalej – od czego zacząć leczenie alkoholizmu? Podstawowym warunkiem rozpoczęcia leczenia alkoholizmu jest odstawienie alkoholu, a w razie potrzeby też odtrucie. Jeśli obawiasz się, że możesz nie poradzić sobie z tym problemem bez pomocy, udaj się do specjalisty. Psycholog, psychoterapeuta czy terapeuta do spraw uzależnień przeprowadzą cię przez okres terapii. Nie ukrywaj też tego problemu przed bliskimi, ponieważ będziesz bardzo potrzebować ich wsparcia w walce z nałogiem.