Zasady trzymania kieliszka do czerwonego i białego wina są takie same – trzyma się za nóżkę. Uchwycenie kieliszka za czaszę ociepla alkohol. Nie jest to wskazane w szczególności przy białych winach, które najlepiej smakują podawane w temperaturze około 4-14 stopni Celsjusza.

Średnia pojemność kieliszka do wina wynosi około 110-150 mililitrów. Wina nigdy nie nalewa się po sam brzeg. Tego typu alkohol smakuje się, a nie wypija jednym haustem. Z reguły kieliszki napełnia się winem w 1/3 do 1/2 pojemności szkła.

Savoir-vivre trzymania kieliszka do czerwonego wina

Kieliszek do wina składa się z 3 części: czaszy, nóżki oraz stopy. Według zasad savoir-vivre kieliszek do czerwonego trzyma się za nóżkę, mniej więcej w środkowej jej części lub bliżej stopy. Uchwycenie kieliszka za czaszę powoduje ogrzewanie trunku. Czerwone wino podaje się w temperaturze pokojowej (około 20 stopni Celsjusza) i nie ma potrzeby dodatkowo ocieplać go w dłoniach.

Kieliszek do wina czerwonego a białego

Kształt kieliszków do czerwonego wina, czyli przypominający bańkę, nie jest przypadkowy. Nalanie alkoholu do szerszego kielicha sprawia, że trunek łatwiej się napowietrza, co w przypadku win czerwonych jest bardzo wskazane. Dotlenione wino smakuje i pachnie bardziej wyraziście.

Czerwonym winem napełnia się około 1/3 objętości kieliszka po to, aby aromat delikatnie unosił się w szkle. Przy tak podanym winie aromat mocniej oddziałuje na zmysły. Kieliszki do wina białego są smuklejsze, wyższe i większe w porównaniu z podawanymi do czerwonego. Jasne wino nalewa się mniej więcej do połowy kieliszka.

Zasady trzymania kieliszka do wina białego a czerwonego

Zasady savoir-vivre trzymania kieliszka zarówno do białego, jak i czerwonego wina są identyczne, czyli trzyma się je za nóżkę. W przypadku jasnych win jest to szczególnie wskazane, ponieważ podaje się je schłodzone, w temperaturze około od 4 do 14 stopni Celsjusza.

Kieliszek czerwonego wina do obiadu a kalorie

Czerwone wino zawiera w sobie potas i polifenole, czyli związki chemiczne naturalnie występujące w roślinach, np. drzewa kakaowego. Polifenole przyczyniają się do obniżenia ciśnienia krwi, więc kieliszek czerwonego wina wytrawnego do obiadu zalecany jest osobom, np. z nadciśnieniem. Kieliszek wina (120 mililitrów) słodkiego to około 120 kalorii, półsłodkiego – 95 kalorii, a wytrawnego – około 80 kalorii.