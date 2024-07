Książki kryminalne poruszają problemy społeczne oraz wciągają widza narastającym napięciem i grozą. Najlepsze kryminały, jak „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” lub „Kod Leonarda da Vinci”, pobudzają do myślenia i pozostają w pamięci widza na bardzo długo. Kryminał „Groza” pokazuje psychologię mordercy, a „Rzeka tajemnic” porusza temat przeżywania traumy.

Jedni uwielbiają kryminały za ukazywanie problemów społecznych, inni za niesamowite zwroty akcji, a jeszcze inni za poczucie narastającego niepokoju.

„Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” - klasyka skandynawskiego kryminału

Jest to pierwsza część serii Millenium, która bardzo szybko stała się słynna na całym świecie. Książka zapoczątkowała też modę na skandynawskie kryminały – chłodne, oszczędne i surowo realistyczne. Kontrowersje budzi również sam autor, który nie dożył publikacji swoich dzieł. Książka opisuje historię prywatnego śledztwa znanego dziennikarza Mikaela Blomkvista, próbującego rozwiązać zagadkę zaginięcia córki magnata przemysłowego. Reporter nie wie, że wszystkie jego kroki są śledzone przez przebiegłą hakerkę, Lisbeth. Z biegiem śledztwa, Mikael zaczyna odkrywać niebezpieczną historię rodziny magnata. Powieść doskonale łączy wszystkie wątki, a fabuła ma znakomitą intrygę, która niebezpiecznie wciąga widza od samego początku. Autor zawarł w niej też wiele inteligentnych obserwacji socjologicznych współczesnego świata.

„Rzeka tajemnic” – psychologiczny thriller o trzech przyjaciołach

Książka ukazuje historię trzech przyjaciół z dzieciństwa, których życie zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Powieść opisuje życie bohaterów 25 lat po tym wydarzeniu. Każdy z przyjaciół przeżywa traumę związaną z uprowadzeniem dziecka na inny sposób. Powieść ma wielowątkową fabułę, która przedstawia elementy kryminału z psychologicznego punktu widzenia. Nie ma w niej dobrych ani złych ludzi. Książka opowiada o uprzedzeniach, nieufności i zazdrości.

„Groza” – zagadka niewyjaśnionego samobójstwa

Książka rozpoczyna się od historii kobiety stojącej na krawędzi mostu z telefonem przy uchu. W małej odległości znajduje się psycholog Joseph O’Loughlin, który stara się ją przekonać do zejścia na ziemię. Kobieta niewiele mówiąc, skacze do rzeki i ginie. W niedalekiej przyszłości, u psychologa pojawia się córka samobójczyni, która przekonuje go, że matka nie była typem samobójczyni i miała lęk wysokości. Historia jest przedstawiana z perspektywy Josepha oraz sprawcy zbrodni, który również doskonale zna się na ludzkiej psychice i dobrze wie, jak ją złamać. Niesamowicie interesujące postaci i intrygi budujące coraz większe napięcie stanowią solidną powieść kryminalną, która na długo zostaje w pamięci.

„Kod Leonarda da Vinci” – kontrowersyjna teoria dziejów

Głównym bohaterem powieści jest znany profesor historii Robert Langdon, który podczas pobytu we Francji, dostaje propozycję spotkania z kustoszem Luwru, Jacques’em Saunière. Do spotkania nie dochodzi, ponieważ Jacques umiera w dniu wyznaczonego spotkania. Historyk badający miejsce zbrodni odkrywa ślady, które pozostawił dla niego kustosz. Są one kluczem do tajemnicy sięgającej początków chrześcijaństwa. Robert Langdon podejrzewa, że może być na tropie legendarnego Świętego Graala. Poszukiwanie wiedzie poprzez obrazy Leonardo da Vinci i innych mistrzów Renesansu. Teoria spiskowa jest bardzo przemyślana i wciąga widza do samego końca opowieści. Ta historia napisana prostym językiem to rozrywka w najczystszym wydaniu.

