Nicola z „Rolnik szuka żony” opublikowała wymowny filmik, w którym odnosi się do głośnego tekstu Dariusza z finału 10. edycji. Rolnik zarzucił Nicoli, że nie potrafi donieść herbaty do stołu, co dla niego jest niedopuszczalne. Teraz Nicola wbija szpilę Darkowi i pokazała, że jednak potrafi. To trzeba zobaczyć!

Nicola z „Rolnik szuka żony” wbiła szpilę Darkowi po finale!

Darek, Artur i Waldemar po finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" wywołali ogromne kontrowersje, a ich zachowanie było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Prawdziwą burzę wywołał Dariusz, sposobem, w jaki potraktował Nicolę, która wyraźnie nie kryła do niego swoich uczuć. To nie wszystko! W finale Darek zasłynął tekstem o herbacie, a teraz Nicola zabrała głos i odpowiedziała rolnikowi, wbijając mu szpilę. To zdjęcie jest prawdziwym hitem!

Poćwiczyłam i już mi wychodzi napisała wymownie Nicola z 'Rolnika'.

Instagram @nicolagaw

Sądzicie, że Dariusz z "Rolnika" zdecyduje się odpowiedzieć na zabawny filmik Nicoli? Trzeba przyznać, że kandydatka rolnika wykazała się sporym dystansem to jego tekstów, które nie ukrywała, że już w programie ją raziły i mówiła wprost: "co za dużo to niezdrowo". Po tym, jak Nicola postawiła herbatę na stole na nagraniu słychać gromkie brawa od jej gości.

Instagram @nicolagaw

Instagram @nicolagaw