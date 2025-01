Blanka Stajkow wystąpiła na "Sylwestrze Marzeń" w Chorzowie i nagle zadzwonił jej na scenie telefon. Tego, co usłyszała publiczność, nie mogli się spodziewać. Tak piosenkarka zażartowała z dramy, którą wywołała swoim odważnym występem w jednej z polskich szkół.

Sylwestrowe imprezy to jedne z największych wydarzeń telewizyjnych w roku. W Polsacie sylwestra otworzyła Doda, a wielu jej fanów było niepocieszonych, kiedy okazało się, że transmisja zaczęła się o kilka minut za wcześnie. Działo się również podczas "Sylwestra Marzeń" w TVP, gdzie na scenie występowała m. in. Blanka Stajkow. Piosenkarka postanowiła wykorzystać swój czas antenowy by "wyśmiać" internetową i medialną dramę, którą wywołała jej wizyta w jednej ze szkół w Skawinie, kiedy wykonując jeden ze swoich utworów zaczęła twerkować przed dziećmi. Wielu ludzi było oburzonych takim zachowaniem. Szkołę po występie Blanki odwiedziło nawet kuratorium.

Blanka Stajkow na początku swojego występu podczas "Sylwestra Marzeń" odebrała telefon a widzowie usłyszeli: