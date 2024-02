Natasza Urbańska uwielbia eksperymentować nie tylko z muzycznymi wykonaniami, ale także ze scenicznym wizerunkiem. Tym razem artystka przeszła jednak samą siebie i opublikowała nagranie, które może wprawić w zachwyt nie tylko jej fanów, ale także kolegów i koleżanki z branży. O komentarz pokusił się nawet Nergal. Zobaczcie, co napisał!

Natasza Urbańska pokazała nietypowe nagranie i zachwyciła Nergala

Fani Nataszy Urbańskiej wiedzą doskonale, że wokalistka potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wymagających widzów - jej występy to prawdziwe show! W 2023 roku gwiazda zaskoczyła m.in. utworem, którym walczyła o reprezentowanie Polski na Eurowizji, a teraz okazuje się, że w kolejnych miesiącach wcale nie zamierza zwalniać tempa. Na Instagramie Natasza Urbańska właśnie zaprezentowała fanom nietypowe nagranie z tegorocznym utworem na międzynarodowy konkurs piosenki. Co przykuwa w nim największą uwagę?

Natasza Urbańska postanowiła podołać kolejnemu muzycznemu wyzwaniu i ... pokusiła się o występ do góry nogami! Wygląda na to, że taki pomysł idealnie wpisuje się w podejście artystki do życia - jak sama pisze, również w tym aspekcie postawiła na nietypowe rozwiązanie.

Próbowaliście kiedyś spojrzeć na świat z tej perspektywy? Ja spróbowałam tak zaśpiewać ….ale ja zawsze tak wszystko ''do góry nogami'' - zwróciła się do fanów Natasza Urbańska.

Nowe nagranie Nataszy Urbańskiej zdecydowanie nie przeszło bez echa i zdobyło liczne reakcje na Instagramie. Fani byli pod ogromnym wrażeniem talentu, profesjonalizmu i kreatywności wokalistki, której kolejny raz udało się zaskoczyć internautów w spektakularny sposób. Co ciekawe, wśród komentujących znalazł się również Adam "Nergal" Darski, który nie szczędził koleżance z branży komplementów!

O w mordę, dobra jesteś! - napisał Nergal.

Uwielbiam Cię w każdej wersji

Kosmos … jak Natasza sama tak się podniosła do góry nogami! Magia

Jesteś niesamowita

A Wam, jak podoba się najnowsze wykonanie Nataszy Urbańskiej? Najnowsza piosenka "Who We Are" również powalczy o występ na Eurowizji - czy ma szansę na wygraną m.in. z nowym utworem Justyny Steczkowskiej? Oceńcie sami! My - jak zawsze - jesteśmy pod wrażeniem scenicznego show wykreowanego przez Nataszę Urbańską!

