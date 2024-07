Skuteczność leczenia anemii w dużej mierze zależy od stopnia zaawansowania choroby. W każdym przypadku istotne jest uzupełnianie niedoborów żelaza, w czym może pomóc pokrzywa.

Reklama

Anemia – opis choroby

Anemia to inaczej niedokrwistość, która polega na zmniejszonej liczby czerwonych krwinek – erytrocytów, obniżeniu poziomu hemoglobiny (barwnika nadającego krwi czerwony kolor) oraz hematokrytu (parametru oznaczanego na morfologii jako Ht lub HTC). Anemia jest często mylona z przeciążeniem wywołanym życiem w stresie, a jej późne rozpoznanie utrudnia dojście do zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest, aby leczenie anemii zacząć jak najwcześniej.

Przyczyny niedokrwistości

Główną przyczyną anemii jest niedobór żelaza. Może to być spowodowane spożywaniem zbyt małych ilości produktów, zawierających ten pierwiastek, czyli podrobów, roślin strączkowych, produktów zbożowych, drobiu, jaj, produktów mlecznych. Prawdopodobieństwo zapadnięcia na anemię wzrasta u osób, które utraciły dużo krwi – np. przy obfitych miesiączkach, mięśniakach macicy, wrzodach żołądka czy nowotworach przewodu pokarmowego. Leczenie anemii bardzo często jest konieczne u ludzi, u których żelazo nie jest dobrze wchłaniane, np. na skutek wycięcia żołądka. O ryzyku niedokrwistości powinny szczególnie pamiętać kobiety w ciąży i po porodzie. Mało kto wie, że do anemii mogą przyczynić się także niektóre leki oraz wirus HIV i AIDS.

Zobacz także

Objawy anemii

Symptomy tej choroby łatwo przeoczyć, ponieważ do złudzenia przypominają objawy zwykłego przemęczenia.

Czujność powinny obudzić następujące objawy:

długotrwałe zmęczenie,

duszności,

bóle głowy,

uczucie zimna,

kruchość włosów i paznokci.

Niestety są to także oznaki wielu innych chorób, bądź po prostu życia w stresogennych warunkach, co utrudnia rozpoznanie anemii. Być może łatwiej zauważyć ci będzie takie objawy, jak pieczenie języka, który przybiera jaśniejszą barwę i pękanie kącików ust. Bardzo wiarygodnym sposobem jest sprawdzenie spojówek oczu – po odchyleniu dolnej powieki, powinnyśmy zaobserwować intensywną czerwień. Jeśli tak nie jest, to znak, że być może będzie konieczne leczenie anemii. Wówczas należy zacząć od zrobienia morfologii krwi, a decyzję o dalszych krokach podejmie lekarz.

Pokrzywa a anemia

Jako że anemia wynika z niedoboru żelaza, wielu ludzi uznaje pokrzywę za zbawienny lek na tę przypadłość. Dietetycy polecają herbatę z pokrzywy, z tego względu, że 1 g suchych liści pokrzywy zawiera aż 1,7 mg żelaza. Wynika z tego, że już napar z trzech łyżeczek (ok. 2 g) w 28% pokrywa dzienne zapotrzebowanie na ten składnik. Niestety, badania nie dowodzą żadnego związku między spożywaniem wspomnianego zioła a wyleczeniem z niedokrwistości. Co prawda, chlorofil zawarty w soku z pokrzywy może ułatwiać przyswajanie żelaza, ale tylko wtedy gdy zostanie wypity zaraz po zjedzeniu pokarmu bogatego w ten cenny pierwiastek. Pokrzywa może więc wspomagać leczenie anemii – działa krwiotwórczo, ale nie jest cudownym środkiem, który sam spowoduje, że choroba odejdzie.

Dieta w anemii

Dobrze, jeśli na stole zagoszczą podroby (wątróbka, żołądki), czerwone mięso, ryby, zwłaszcza sardynki. Warzywa bogate w żelazo to głównie ziemniaki, kapusta i sałata i surowe buraki. Powinnaś zaprzyjaźnić się z pietruszką – dodaj ją do porannego śniadania, np. jajecznicy, ale także kanapek czy makaronów. Zaraz po spożyciu produktów bogatych w żelazo, nie pij kawy, herbaty czy wina, ponieważ zmniejszają przyswajalność żelaza. Leczenie anemii często wymaga łykania suplementów diety, co powinnaś skonsultować z lekarzem.