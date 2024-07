Prawidłowy poziom żelaza we krwi mieści się w przedziale 70-150 mikrogramów/dl. Stężenie żelaza we krwi u kobiet jest zwykle o 10 mikrogramów/dl niższe niż u mężczyzn. Ilość żelaza w surowicy zależy m.in. od tego jak żelazo wchłania się w przewodzie pokarmowym i od funkcjonowania metabolizmu w organizmie.

Żelazo jest głównym składnikiem hemoglobiny. Jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ponieważ przechowuje i transportuje tlen w erytrocytach (krwinkach czerwonych).

Przyczyny wysokiego poziomu żelaza we krwi – zapalenie nerek, zatrucie ołowiem

Zbyt duże stężenie żelaza we krwi może być oznaką nadmiernego wchłaniania żelaza z układu pokarmowego, ostrego zapalenia wątroby lub uszkodzeń wątroby. Może być efektem zatrucia ołowiem, zapalenia nerek lub częstych transfuzji krwi. Wysoki poziom żelaza może także oznaczać zbyt dużą ilość żelaza dostarczanego w pokarmach. Stężenie żelaza zwiększają: estrogeny, alkohol oraz tabletki antykoncepcyjne.

Objawy nadmiaru żelaza – spadek libido, bóle stawów

Objawami nadmiaru żelaza we krwi jest uczucie ogólnego zmęczenia i złego samopoczucia. Doskwierają bóle stawów i osłabienie. Masa ciała zaczyna się zwiększać. Spada libido. Skóra przybiera ziemisty, szaro-brązowy kolor. Znika owłosienie z okolic miejsc intymnych oraz dołów pachowych. W przypadku kobiet pojawiają się nieregularne miesiączki.

Przyczyny niskiego poziomu żelaza we krwi – utrata żelaza, zbyt mała ilość żelaza w diecie

Zbyt niski poziom żelaza we krwi może świadczyć o osłabionej zdolności wchłaniania tego pierwiastka. Często przyczyną niskiego poziomu żelaza jest zjadanie zbyt małej ilości produktów zwierających je lub zwiększone zapotrzebowanie. Może być to oznaką utraty żelaza przez drogi moczowe, przewód pokarmowy lub drogi płciowe. Obniżona ilość żelaza we krwi może być efektem odkładania się go w tkankach. Poziom żelaza obniżają: kolchicyna, testosteron i hormon ACTH (hormon wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej).

Objawy niskiego poziomu żelaza – zmęczenie, sińce pod oczami

Niedobór żelaza objawia się apatią i ciągłym zmęczeniem. Pojawiają się sińce pod oczami i brak energii do pracy. Cera staje się blada i przesuszona. Włosy i paznokcie są łamliwe. Często doskwierają zawroty głowy i krwawienia z nosa. Przewlekły niedobór żelaza jest przyczyną anemii.