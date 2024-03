Nie da się ukryć, że losy Luizy w "Hotel Paradise" nie były najprzyjemniejsze z uwagi na jej programowego partnera Bartka, który wciąż powodował kłótnie. Jednak na rajskim rozdaniu uczestniczce udało się utrzeć mu nosa i zerwać z ich toksyczną relacją raz na zawsze. To zrobiło ogromne wrażenie na widzach!

Reklama

Luiza z "Hotelu Paradise" w końcu utarła nosa Bartkowi

Program "Hotel Paradise" zawsze cieszył się sporą popularnością wśród widzów za sprawą licznych konfliktów i kontrowersji. Uczestnicy show chcą pozostać w hotelu za wszelką ceną, przez co przesuwają swoje granice, to granic możliwości. Ostatnie odcinki rozzłościły widzów, którzy twierdzą, że Bartek wciąż poniżał Luizę, a produkcja nie reagowała. Uczestniczka show bardzo długo to znosiła i starała się znaleźć nić porozumienia ze swoim programowym partnerem, ale ostatecznie postawiła swoją godność na pierwszym miejscu. Luiza podjęła decyzja, że przy najbliższym rajskim rozdaniu nie podjedzie do Bartka — wiedząc, że może odpaść przez to z programu.

Luiza z "Hotel Paradise" postanowiła podejść do Jędrka, który tworzy parę z Agnieszką i nieraz deklarował, że to właśnie ją wybierze na rajskim rozdaniu. Dominika i Jessika również zostały pozbawione swoich par, przez co postanowiły podejść do Jędrka. Klaudia El Dursi przygotowała jednak dla nich niespodziankę w postaci nowego uczestnika, który mógł uratować jedną z nich — padło na Dominikę.

Zobacz także

Ostatnie rajskie rozdanie należało do Luizy. Internauci już przez dłuższy czas mieli nadzieje, że uczestniczka show się opamięta i odejdzie od Bartka, który wciąż ją poniża. Gdy w końcu się odważyła, bardzo im zaimponowała.

Mówiłam, że nic za wszelką cenę i mam swoje granice — właśnie to udowodniłam — napisała Luiza.

Wyjście z klasą naprawdę

Luiza, jak Ty mi teraz zaimponowałaś

I ta mina Bartka, kiedy zorientował się, że jednak nie stoi za nim tabun kobiet. Baaa... One wolą odejść z programu niż poniżyć się stając za nim — piszą internauci.

Jesteście zaskoczeni decyzją Luizy?

Reklama

Zobacz także: Widzowie "Hotelu Paradise" mają dość Bartka. Apelują do produkcji show