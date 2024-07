Kredyt kupiecki w praktyce gospodarczej wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa, które nie mają możliwości otrzymania kredytu bankowego bądź wolą inną formę kredytu. Jego zaletą jest to, że w przeciwieństwie do kredytu bankowego jest nieoprocentowany.

Reklama

Większość dostawców oferuje swoim odbiorcom odroczenie zapłaty za dostarczane towary. Firmy większe mają większe możliwości negocjacji warunków, np. poprzez ustalenie dłuższego terminu spłaty. Kredyt kupiecki daje możliwość utrzymania bieżącej działalności firmy mimo braku niezbędnych środków.

Kredyt kupiecki: co to jest?

Kredyt kupiecki daje możliwość zakupu niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej produktów, z odroczeniem płatności na późniejszy termin. Jeśli więc przedsiębiorca nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi, a potrzebuje otrzymać pewne towary lub usługi, może umówić się z dostawcą, że zaplata za nie nastąpi w późniejszym terminie. Wykorzystywany jest przez tych przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości otrzymania kredytu bankowego, a potrzebują środków na bieżącą działalność. Kredyt kupiecki stanowi podstawowe źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Zobacz także

Kredyt kupiecki nie wymaga szczególnej formy. Może być stwierdzony na piśmie z ustalonymi warunkami kredytu i terminem jego płatności. Zazwyczaj po prostu na fakturze zakupu określony jest odroczony termin płatności za towar. Nie ma ustalonych prawnie terminów spłaty takiego kredytu, ustalany jest więc z konkretnym nabywcą.

Kredyt kupiecki udzielany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb konkretnego kontrahenta, lub systemowo – poprzez podzielenie odbiorców na poszczególne kategorie i stosowanie do nich ustalonych zasad udzielania kredytu.

Kredyt kupiecki: zalety

Kredyt kupiecki daje możliwość zwiększenia sprzedaży i zysków. Jego wykorzystanie sprawia, że mimo braku niezbędnych środków przedsiębiorstwo unika przestojów w działalności. Do głównych zalet kredytu kupieckiego należy również jego dostępność. Firmy nie mające możliwości otrzymania kredytu bankowego mogą zawsze liczyć na tę opcję. Mogą więc w prosty sposób otrzymać dodatkowe źródło finansowania, bez nadmiaru formalności. Kredyt kupiecki nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, jak to się dzieje w przypadku kredytu bankowego. Można jednak, dla bezpieczeństwa, kredyt taki ubezpieczyć.

Kredyt kupiecki: wady

Kredyt kupiecki jest darmowy do momentu, kiedy odbiorca korzysta z opustów cenowych i bonifikat. Gdy ich nie ma, staje się on dość drogim źródłem finansowania – musi się bowiem opłacić również dostawcy. Trzeba też pamiętać, że zbyt wysokie zobowiązania wobec dostawców kredytów kupieckich mogą wpływać niekorzystnie na ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorcy korzystającego z kredytu kupieckiego, przedłużając konieczność korzystania z tego źródła finansowania. W konsekwencji korzystanie z tej formy finansowania, jeśli firma nie będzie w stanie spłacać swoich zobowiązań terminowo, może doprowadzić do bankructwa.