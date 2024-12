Kiedy w jednym z odcinków "Życia na kredycie" okazało się, że Paweł, mąż Klaudii zasłabł, rodzina postanowiła przewartościować swoje życie. Małżonkowie mają dla kogo żyć, mają troje cudownych dzieci. Wówczas po wizycie u lekarza, zdali sobie sprawę jak ważne jest by bardziej zadbali o swoje zdrowie. Klaudia z "Życia na kredycie" mocno wzięła to do siebie i własnie podzieliła się efektami swojej metamorfozy.

Klaudia z "Życia na kredycie" przeszła metamorfozę

Klaudia i Paweł Dziukowie to bohaterowie "Życia na kredycie". Widzowie już od kilku sezonów mają okazję śledzić ich zmagania z codziennością na antenie TTV. Nie tak dawno zmierzyli się z trudną sytuacją, kiedy na szali postawione było zdrowie Pawła. Para zrozumiała, że musi diametralnie zmienić swój dotychczasowy tryb życia by więcej uwagi przywiązywać także do swojego zdrowia. Szczególnie ze względu na swoją córeczkę Milenkę, która mierzy się z niepełnosprawnością. Niedawno widzowie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda turnus rehabilitacyjny dziewczynki, a teraz okazało się, że dzięki wsparciu z 1,5% będzie mogła korzystać z niego aż dwa razy w roku. Klaudia z "Życia na kredycie" nie ukrywała wzruszenia.

Z kolei teraz Klaudia zaskoczyła internautów swoją metamorfozą:

Zmiana w żywieniu i sylwetce – mój mały sukces! Cześć wszystkim! Chciałam podzielić się z Wami moją podróżą ku zdrowszemu stylowi życia. Przez ostatnie 2 miesiące udało mi się schudnąć 6 kilogramów! Co najważniejsze, nie zależy mi na szybkich efektach, lecz na zdrowym i trwałym odchudzaniu.

Klaudia z "Życia na kredycie" podzieliła się zdjęciami, które obrazują jej przemianę a także podzieliła się tym, co dokładnie zmieniła w swoim stylu życia:

W moim planie na poprawę kondycji i lepsze odżywianie pomogła mi karta sportowa dostępna w moim zakładzie pracy. Regularne treningi stały się dla mnie przyjemnością, a dodatkowo korzystam z masaży ciała, które pomagają mi się zrelaksować i odprężyć. Jeśli chodzi o żywienie, wprowadziłam kilka kluczowych zmian. Błonnik stał się moim sprzymierzeńcem – dodaję go do posiłków, a także odkrywam zdrowsze przepisy, które są smaczne i pełne wartości odżywczych.

Dodała także:

Staram się również jeść regularnie, co zdecydowanie poprawia moje samopoczucie. Jednym z moich wyzwań jest picie większej ilości wody – walczę z tym, ale wiem, jak ważne jest to dla mojego organizmu. Od momentu gdy Oskar uczęszcza do Przedszkola mam czas wolny który mogę wykorzystać na aktywność fizyczną Chcę inspirować innych do podjęcia podobnych kroków! Pamiętajcie, że każdy mały krok do przodu to ogromny sukces. Niech nasza droga ku zdrowiu będzie pełna determinacji i radości

Fani są zachwyceni metamorfozą Klaudii z "Życie na kredycie" i nie szczędzą jej komplementów i słów uznania:

Ale piękna zmiana podejścia ,gratulacje

Super. Pomimo tylu wyzwań w domu jeszcze masz w sobie siłę, by dokonać zmian , które wymagają poświęcenia czasu. Wow wow. Królowa i koniec

Brawo! Życzę kolejnych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu!

Brawo, widać różnicę, już wcześniej ją zauważyłam, trzymam kciuki za kolejne sukcesy