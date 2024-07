Kredyt długoterminowy udzielany jest przez banki na okres dłuższy niż 3 lata. Może być przeznaczony na inwestycje lub na bieżącą działalność firmy. Część wynikającego z kredytu zobowiązania, przypadająca do spłaty w kolejnych latach, stanowi zobowiązanie długoterminowe.

Kredyt długoterminowy na bieżącą działalność

Kredyty długoterminowe to takie, które udzielane są na więcej niż 3 lata. Kredyt długoterminowy umożliwia firmom dokonanie niezbędnych do rozwoju inwestycji – jest to kredyt inwestycyjny, natomiast kredyt obrotowy udzielany jest na bieżącą działalność, np. zakup towarów. Kredyt udzielany jest przez banki na podstawie umowy kredytu, jeśli przedsiębiorca posiada zdolność kredytową. Biorący kredyt musi również posiadać możliwość spłaty zobowiązania wraz z odsetkami.

Kredyt długoterminowy na bieżącą działalność: ewidencja

Zobowiązania z kredytów bankowych księguje się na koncie 13-4 „Kredyty bankowe” zapisem „Wn konto 13-0 >>Rachunek bieżący>Kredyty Bankowe

Kredyt długoterminowy na działalność inwestycyjną lub obrotowy, czyli na bieżącą działalność, jeśli nie jest spłacony na dzień bilansowy, ujmuje się w bilansie jednostki w pasywach długoterminowych, w wierszu B.II.1 lub B.II.2. Do zobowiązań długoterminowych zalicza się tę część kredytu włącznie z odsetkami, która przypada do spłacenia na dalszy okres. Jeśli bilans następuje na dzień 31 grudnia 2015 roku, to zobowiązaniem długoterminowym będzie ta część kredytu, która pozostanie do spłaty w roku 2017. Natomiast to, co przypada do spłaty w roku 2016, stanowi zobowiązanie krótkoterminowe.

