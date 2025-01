Klaudia i Paweł z Sosnowca to jedna z rodzin, których losy mogą oglądać widzowie stacji TTV. Rodzina Dziuków z Sosnowca wspólnie wychowuje trójkę dzieci i tworzą dla nich kochający dom, ale w ich życiu codziennym nie brakuje też poważnych problemów, z jakimi muszą się zmagać i nie chodzi tylko o spłatę zobowiązań finansowych. Jedna z córek pary zmaga się z niepełnosprawnością i cierpi na zespół Leigha. Klaudia wspominała o chorobie córki w programie i opowiedziała, o głównych objawach:

To się charakteryzuje właśnie tym, że ma napięcie mięśniowe obniżone, wagę też ma mniejszą niż powinna mieć i wzrost, więc ona praktycznie wszystko wolniej ma. To jest już praktycznie na zawsze mówiła Klaudia w programie 'Życie na kredycie'

Para mimo trudności nie poddaje się i razem tworzą zgrany team. Teraz zaskoczyli nowymi kadrami, ale nie zobaczymy na nich całej rodziny. Klaudia i Paweł podzielili się właśnie wyjątkowymi kadrami tylko we dwoje i przekazali ważną informację, a uczestniczka programu "Życie na kredycie" nie kryje szczęścia!

Klaudia z "Życia na kredycie" dzieli się szczęściem

Klaudia i Paweł Dziukowie na co dzień mieszkają w Sosnowcu i są rodzicami trójki dzieci: Wiktorii, Mileny i Oskara. Oboje pracują jako motorniczy i już od pierwszych chwil w programie "Życie na kredycie" cieszą się ogromną sympatią widzów. Para zarabia łącznie około 10 tys. zł miesięcznie i oprócz codziennych wydatków mają jeszcze do spłaty dwa kredyty. Jeden z nich został zaciągnięty na samochód, a kolejny na dwupokojowe mieszkanie. Po spłacie rat Klaudia i Paweł nie mają zbyt dużego budżetu, ale starają się nim zarządzać najlepiej jak potrafią. Para prowadzi też konto w mediach społecznościowych, gdzie pokazują swoje wspólne zdjęcia, kadry z pracy i chwalą się efektami swoich metamorfoz.

Teraz Klaudia i Paweł zaskoczyli nowymi zdjęciami i okazuje się, że zdecydowali się na sensualną sesję we dwoje. Takich kadrów na instagramowym koncie Klaudii z "Życie na kredycie" jeszcze nie było, a to wszystko z okazji 9. rocznicy ślubu. Przy okazji publikacji tych zdjęć Klaudia po raz kolejny wyznała mężowi miłość! To trzeba zobaczyć!

W tym roku będziemy obchodzić 9 rocznicę ślubu,Ten czas tak szybko mija, tyle pięknych chwil za Nami, a jeszcze tak wiele Nas czeka Kocham Cię ! @dziuczo napisała Klaudia na Instagramie

Internauci są pod wrażeniem romantycznej sesji Klaudii i Pawła z "Życia na kredycie" i podkreślają, że to będzie dla nich świetna pamiątka na przyszłość. Fani pary dodają też, że na tych kadrach widać między nimi wielkie uczucie, które powinni dalej pielęgnować.

Piękna pamiątka, dużo miłości dla Was

To jest piękne. Najważniejsze jak siebie postrzegacie i nikt inny nie jest w stanie tego zrobić

Piękna WASZA SESJA ... romantico ... pielęgnujcie wszystko, co piękne i dobre m wami... tak dalej...

Super sesja. Aż miło na Was popatrzeć

Para w 5. sezonie programu "Życie na kredycie" nie ukrywała, że przyszło im się zmagać z wieloma problemami natury zdrowotnej i nie chodzi tylko o ich niepełnosprawną córeczkę. Sama Klaudia Dziuk wykryła u siebie dwa guzki, jeden pod pachą, a drugi w piersi. Rodzina przeżyła trudne chwile w oczekiwaniu na diagnozę, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Po tym dramatycznym okresie ich życia Paweł postanowił wnieść trochę radości w życie żony i obdarował ją hulajnogą. Trzeba przyznać, że ta rodzina w wyjątkowy sposób wspiera się w nawet tych najtrudniejszych momentach życia.