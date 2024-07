Pożyczka od rodziny, jeśli jej suma nie przekracza 9637 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat, zwolniona jest z opodatkowania PCC, a nawet zgłoszenia jej do US. Pożyczki przekraczające tę kwotę mogą zostać zwolnione z podatku, jeśli strony umowy są dla siebie osobami najbliższymi. Należy zaznaczyć, że nie jest to tożsame z przynależnością do pierwszej grupy podatkowej.

Pożyczka od rodziny: zwolnienie z PCC

Pożyczki, których wartość nie przekracza 9 637 zł, są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli do umowy pożyczki dochodzi między osobami należącymi do pierwszej grupy podatkowej. Należą do niej: małżonek, wstępni (dzieci, wnuki), zstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, pasierbowie, macocha, ojczym, zięć, synowa oraz teściowie. Limit ten dotyczy jednej osoby, jednak liczy się suma pożyczek od tej osoby w ciągu 5 lat. Jeśli pożyczka od rodziny spełnia te warunki – wówczas nie tylko nie ma obowiązku uiszczenia PCC, ale w ogóle zgłaszania takiej pożyczki do urzędu skarbowego.

Pożyczka od rodziny: tzw. zerowa grupa podatkowa

Jeśli suma pożyczek w okresie 5 lat od jednej z osób najbliższych przekracza kwotę 9 637 zł, wówczas powstaje obowiązek podatkowy w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2% kwoty pożyczki. Jeśli jednak należymy do tzw. „zerowej grupy podatkowej”, wówczas możemy uzyskać całkowite zwolnienie z zapłaty tego podatku.

Do grupy osób mogących uzyskać takie zwolnienie należą osoby zaliczające się do pierwszej grupy podatkowej, jednak z wyjątkiem teściów, zięcia oraz synowej – te osoby będą zobowiązane do zapłaty podatku. Pozostałe osoby, czyli małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierbowie oraz macocha lub ojczym mogą uzyskać zwolnienie z podatku pod warunkiem zgłoszenia faktu zawarcia umowy pożyczki do urzędu skarbowego.

Należy to uczynić w terminie 14 dni od otrzymania pożyczki, na druku PCC-3 – „Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych”. Trzeba również pamiętać, że pożyczka, aby została zwolniona z podatku, musi być udokumentowana. Należy jej dokonać w formie bezgotówkowej, a dokumentem poświadczającym przekazanie pożyczki będzie potwierdzenie otrzymania przelewem bankowym czy przekazem pocztowym.

Pożyczka od rodziny: brak zgłoszenia

Jeśli osoba należąca do najbliższej rodziny nie dochowa terminu 14 dni na złożenie deklaracji do urzędu skarbowego, wówczas utraci prawo do zwolnienia – trzeba będzie opłacić podatek w wysokości 2% pożyczki. Jeśli natomiast fakt nieopłacenia podatku wyjdzie na jaw w trakcie kontroli podatkowej i osoba taka nie będzie w stanie przedstawić wymaganego dokumentu świadczącego o pochodzeniu konkretnych środków z pożyczki – wówczas zobowiązana będzie do zapłaty podatku w wysokości aż 20%.