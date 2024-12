Klaudia i Paweł z Sosnowca to małżeństwo, które wychowuje troje dzieci. Poznaliśmy ich dzięki programowi "Życie na kredycie", gdzie dzielą się tym, jak wygląda ich trudna codzienność. Dumni rodzice właśnie podzielili się rozczulającymi zdjęciami z pociechami, a chwilę wcześniej Klaudia podzieliła się ważnymi wieściami dotyczącymi ich rodziny. Widzowie programu nie kryją poruszenia.

Ważne chwile w rodzinie Klaudii i Pawła z "Życie na kredycie"

"Życie na kredycie" to program TTV, który pokazuje, jak wygląda codzienność rodzin, które muszą radzić sobie z nieustannie rosnącą ratą kredytów. Wśród bohaterów poznaliśmy rodzinę motorniczych z Sosnowca, którzy wychowują troje dzieci, w tym jedną niepełnosprawną córeczkę Milenkę. Córka Klaudii i Pawła z "Życie na kredycie" ma zespół Leigha: "To się charakteryzuje właśnie tym, że ma napięcie mięśniowe obniżone, wagę też ma mniejszą niż powinna mieć i wzrost, więc ona praktycznie wszystko wolniej ma. To jest już praktycznie na zawsze" - mówiła Klaudia w programie. Nie ukrywała: "Początki były ciężkie. Miałam taki szok na początku ale jak zaczęła powoli robić postępy, bardzo mocno się skupiłam nad tym, by każdej małej sytuacji się cieszyć".

Niedawno widzowie "Życia na kredycie" mieli okazję być świadkami wielkiego przełomu dla całej rodziny, kiedy podczas jednego z turnusów rehabilitacyjnych, dziewczynce udało się postawić pierwsze kroczki, Klaudia i Paweł nie kryli wzruszenia. Wówczas nie udało im się załapać na refundację rehabilitacji, jednak w nadchodzącym roku wszystko się zmieni. Klaudia z "Życia na kredycie" podzieliła się radosną nowiną:

Dla mnie właśnie to jest najważniejsze - dobro mojej rodziny. W przyszłym roku dzięki waszej pomocy z 1,5% będziemy mogli skorzystać z turnusu aż dwa razy! Dotychczas nasze fundusze pozwalały jedynie na jednorazowy wyjazd. Ale to nie koniec… dzięki Wam udało się także dofinansować wszystkie sprzęty które były w planach na ten rok - łączna kwota wszystkich sprzętów rehabilitacyjnych przekracza 35 tysięcy złotych… My z pewnością gromadzilibyśmy dłuższy czas takie kwoty ale dzięki Waszemu wsparciu przy zbiórce oraz 1,5% udało się zrealizować to szybciej - Ogromnie Dziękujemy za okazane Serca

Klaudia i Paweł z "Życia na kredycie" swoim życiem dzielą się nie tylko przed kamerami ale również w mediach społecznościowych. Gwiazda hitu TTV nie ukrywa, że święta to dla nich wyjątkowy czas i podzieliła się zdjęciami z rodzinnej sesji:

Święta to dla nas najpiękniejszy czas w roku! W tym magicznym okresie celebrujemy najważniejsze wartości – miłość, rodzinę i wzajemne wsparcie. Nasza rodzinna sesja świąteczna to nie tylko zdjęcia, ale także chwile pełne emocji, uśmiechów i radości, które będziemy wspominać przez długie lata. Największym skarbem, jaki posiadamy, jest to, że mamy siebie nawzajem. Cieszymy się, że możemy dzielić się tym wyjątkowym czasem z najbliższymi, tworząc niezapomniane wspomnienia.

Internauci nie szczędzą im pięknych słów:

Świetna rodzinka, urocze dzieciaki i mega fajna sesja także gratulacje kochani

Słodko, super sesja

Piękna kochająca się rodzinka

Wspaniali.

