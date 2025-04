Sławomir Mentzen wystartował w wyborach na prezydenta Polski w 2025 roku. Swoją osobą od zawsze przykuwał uwagę odbiorców, rodząc mieszane odczucia. Trudno się jednak dziwić, że szczególnie teraz jego życie zawodowe, a przede wszystkim prywatne, budzą tak ogromne zaciekawienie. Co wiadomo o jego żonie, która w przypadku wygranej polityka, zostałaby Pierwszą Damą?

Reklama

Kim jest Agnieszka Mentzen?

Agnieszka Mentzen to żona Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji i kandydata na prezydenta. Przez wiele lat pozostawała w cieniu męża, jednak od niedawna coraz częściej pojawia się w mediach i jest typowana jako kandydatka na Pierwszą Damę.

Sławomir Mentzen opisywał żonę jako osobę "bardziej antypisowską niż on sam", co ma pokazywać jej zdecydowane poglądy polityczne. W rozmowach publicznych sam polityk przyznaje, że to właśnie Agnieszka ma bardzo wyraźny ogląd sytuacji politycznej i jest dla niego istotnym wsparciem.

Politycznie o tyle się różnimy, że ona jeszcze bardziej PiS nie lubi ode mnie. Jest jeszcze bardziej antypisowska niż ja przyznał w jednym z wywiadów.

Zobacz także: Kim jest Aleksandra Gruziel? Żona Grzegorza Brauna i matka jego dzieci

Rodzina i życie prywatne Sławomira i Agnieszki Menztenów

Agnieszka Mentzen i Sławomir Mentzen wspólnie wychowują trójkę dzieci: Franciszka, Helenę i Alicję. Rodzina mieszka w Toruniu. Agnieszka na swoim profilu na Instagramie publikuje zdjęcia z życia prywatnego – widać na nich zarówno męża, jak i dzieci. Pokazuje rodzinę jako zgraną i szczęśliwą.

Z mediów wynika, że uśmiech praktycznie nie znika z jej twarzy, co wyraźnie widać na fotografiach. To sprawia, że budzi pozytywne emocje i zainteresowanie wśród internautów. W sieci komentowane są nie tylko jej poglądy, ale także wygląd i styl. Gdy Sławomir i Agnieszka świętowali 10. rocznicę ślubu, polityk tak mówił o ukochanej:

Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę, skoro tyle ze mną wytrzymała i z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie ma mnie w domu

Z kolei w wywiadzie dla Radia Zet podkreślił:

Jest piękną, inteligentną kobietą

Sławomir Mentzen wyraźnie docenia wsparcie żony. W programie "Rymanowski live" wyznał:

Trzeba docenić moją żonę, że tyle lat ze mną wytrzymała. (...) Czasem może być ciężko

Aktywność polityczna Agnieszki Mentzen

Wbrew pozorom Agnieszka Mentzen ma doświadczenie w polityce. W 2018 roku kandydowała do Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z listy Komitetu Wyborców Wolność w Samorządzie. Zdobyła 321 głosów, jednak nie udało jej się zdobyć mandatu.

Określa się jako konserwatystka i nie ukrywa swoich przekonań. Chociaż nie pełni obecnie żadnych funkcji publicznych, wyraźnie wspiera działalność polityczną męża, towarzysząc mu podczas różnych wydarzeń i wystąpień.

Reklama

Zobacz także: Piękna żona i dwójka dzieci. Oto rodzina Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego tak niewiele o nich mówi?