Gala Oscarów 2024 dobiegła końca. Najbardziej prestiżowa impreza filmowa na świecie odbyła się w Dolby Theatre w Los Angeles 10 marca 2024 roku. W tym roku na liście nominowanych do statuetki dla najlepszego filmu pojawiły się niemal same wybitne obrazy. Głównym kandydatem był oczywiście „Oppenheimer” Christophera Nolana, który dostał aż 13 nominacji. Mocnymi kandydatami były też „Biedne istoty” Yorgosa Lanthimosa oraz „Przesilenie zimowe” Alexandre’a Payne’a. W tej kategorii jednak zaskoczenia nie było.

Oscary 2024: „Oppenheimer” Nolana zgrania (prawie) wszystko

Christopher Nolan na długo zapamięta Oscary 2024. To wielki moment w życiu artysty, który był nominowany do złotej statuetki już kilka razy. „Oppenheimer” zgarnął aż siedem nagród, a brytyjski twórca doczekał się wyróżnienia dla Najlepszego reżysera. Powód do świętowania ma też grający główną rolę w produkcji Cillian Murphy, który dostał swojego pierwszego Oscara dla aktora pierwszoplanowego. Była to też pierwsza nominacja w karierze irlandzkiego gwiazdora.

Złotą statuetkę dla najlepszego filmu wręczył Al Pacino. Występ legendy na gali to hołd Hollywood dla obrazu „Ojciec chrzestny II”, który świętował 50. rocznicę. Nagrodę przyjęła producentka „Oppenheimera” Emma Thomas, która od 27 lat prywatnie jest żoną Christophera Nolana.

Christopher Nolan PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli w ten film, mimo że wydawało się, że jego tworzenie nie ma sensu – powiedział reżyser.

Później Nolan odebrał również wyróżnienie za reżyserię. Natomiast laureat Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego doczekał się owacji na stojąco. Cillian Murphy, niezwykle ceniony przez kolegów i koleżanki z branży, zarazem bardzo skromny artysta, był wyraźnie poruszony.

Cillian Murphy PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Jestem przytłoczony tym wszystkim. To była naprawdę wspaniała podróż. Przez ostatnie 20 lat nie doświadczyłem czegoś podobnego – powiedział na scenie Murphy.

Żyjemy w świecie Oppenheimera, dlatego chciałbym zadedykować tę nagrodę osobom, które walczą o pokój na świecie – dodał.

Pięknej chwili doczekała się również Emma Stone, która za rolę w „Biednych istotach” Lanthimosa zgarnęła Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Współpraca z greckim reżyserem wprowadziła do jej kariery znaczny powiew świeżości. Gwiazda nie kryła wzruszenia. Pozwoliła też sobie na kilka żartów ze sceny.

Emma Stone PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Oscary dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora drugoplanowych przypadły Da’Vinie Joy Randolph za rolę w „Przesileniu zimowym” oraz – tu znów bez zaskoczenia – Robertowi Downey'owi Jr. za film „Oppenheimer”. Co ciekawe, gwiazdor podziękował swojemu „okropnemu dzieciństwu”, gdy odbierał złotą statuetkę.

Robert Downey Jr. PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Wyniki Oscarów 2024 nie mogą dziwić. Z pewnością największą przegraną jest „Barbie” Grety Gerwig, a także o klasę gorszy od swoich konkurentów „Maestro” Bradleya Coopera. Warto zwrócić uwagę na to, że dwie nagrody powędrowały do polskiej koprodukcji – „Strefy interesów”. Poniżej prezentujemy listę zwycięzców.

Da'Vine Joy Randolph Chris Pizzello/Invision/East News

Najlepszy film: „Oppenheimer”

Najlepszy reżyser / Najlepsza reżyserka: Christopher Nolan, „Oppenheimer”

Najlepszy scenariusz oryginalny: „Anatomia upadku” (Justine Triet i Arthur Harrari)

Najlepszy scenariusz adaptowany: „American Fiction” (Cord Jefferson)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Cillian Murphy, „Oppenheimer”

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Emma Stone, „Biedne istoty”

Najlepszy aktor drugoplanowy: Robert Downey Jr., „Oppenheimer”

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Da'Vine Joy Randolph, „Przesilenie zimowe”

Najlepszy film międzynarodowy: „Strefa interesów” (Wielka Brytania)

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny: „20 dni w Mariupolu”

Najlepszy pełnometrażowy film animowany: „ Chłopiec i czapla”

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: „The Last Repair Shop”

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: „War Is Over!”

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski: "Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara" Wesa Andersona

Najlepsze zdjęcia: „Oppenheimer” (Hoyte van Hoytema)

Najlepsza scenografia: „Biedne istoty”

Najlepszy montaż: „ Oppenheimer” (Jennifer Lame)

Najlepsze efekty specjalne: „Godzilla Minus One”

Najlepsze kostiumy: „Biedne istoty” (Holly Waddington)

Najlepsza charakteryzacja: „Biedne istoty” (Nadia Stacey, Mark Coulier i Josh Weston)

Najlepsza muzyka: „Oppenheimer” (Ludwig Goransson)

Najlepsza piosenka: „What Was I Made For?” („Barbie”)

Najlepszy dźwięk: „Strefa interesów”

