Internauci ostro krytykują listę gwiazd "Tańca z Gwiazdami"! "Tancerze są większymi gwiazdami"

" Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami " to program, który uwielbiają miliony Polaków. Ostania jedenasta edycja rozpoczęła się wiosną, a zakończyła jesienią. Z powodu pandemii koronawiursa, niektórzy uczestnicy musieli zrezygnować z rywalizacji, a planowany finał odbył się tydzień wcześniej. Czy dwunasta edycja kultowego show pojawi się wiosną 2021? Nina Terentiew zabrała głos. Nina Terentiew: "Nie kończymy Tańca z gwiazdami" Jedenasta edycja "Tańca z Gwiazdami" dostarczyła nam wielu wrażeń. Pandemia koronawirusa sprawiła, że zawieszono wiosenne odcinki i przeniesiono je na jesień. Odroczone odcinki na żywo nie uchroniły jednak tancerzy i uczestników przed koronawirusem, przez co stacja musiała na bieżąco radzić sobie z kryzysowymi sytuacjami związanymi ze zdrowiem uczestników. Niedawno spekulowano, że telewizja Polsat nie wypuści nowych odcinków wiosną 2021. Teraz poznaliśmy ostateczne stanowisko dyrektor programowej telewizji Polsat. Nie kończymy "Tańca z gwiazdami". Ale będzie zmiana. Ponieważ z powodu pandemii było nam ciężko przeprowadzić ostatnią edycję, w przyszłym roku na sto procent będzie tylko jedna, w sezonie jesiennym." - powiedziała w wywiadzie dla "Twoje go Imperium", Nina Terentiew Aby potwierdzić informacje, postanowiliśmy skontaktować się ze specjalistką telewizji ds. Public Relations. Proszę bazować na słowach Pani Niny z "Twojego Imperium". Sama czekam na szczegółowe informacje - skomentowała. Zobacz także: To koniec „Tańca z Gwiazdami”?! Show może zniknąć z anteny Polsatu! Warto podkreślić, że "Taniec z Gwiazdami" to nie tylko nowi uczestnicy. To przede wszystkim tancerze, którzy od wielu lat odpowiadają za edukację swoich podopiecznych. W rozmowie...