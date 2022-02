Anna Mucha zdradziła listę urodzinowych niespodzianek dla ukochanego, Jakuba Wonsa!

Już 18 lutego lutego Jakub Wons skończy 40 lat. Ale dzięki ukochanej Annie Musze zaczął je świętować wcześniej. Impreza niespodzianka to dopiero początek! Co jeszcze przygotowała dla ukochanego aktorka?

Kilka dni temu Anna Mucha zorganizowała dla swojego partnera Jakuba Wonsa wspaniałą niespodziankę. W tajemnicy przed ukochanym zaprosiła do jednej z włoskich restauracji przyjaciół, by wspólnie z nimi świętować 40. urodziny Wonsa. Aktor niczego się nie spodziewał, więc był zaskoczony, gdy na miejscu zamiast romantycznej kolacji we dwoje czekało na niego grono najbliższych znajomych! Był szampan, specjalnie zamówiony na tę okazję tort i włoskie przekąski. Ale to był dopiero początek niespodzianek. Co jeszcze dla swojej drugiej połówki przygotowała Anna Mucha? W rozmowie z "Party" aktorka zdradziła pełną listę podarunków.

Jakub Wons, partner Anny Muchy, kończy 40 lat!

Impreza urodzinowa Jakuba Wonsa odbyła się w modnej włoskiej restauracji w Browarach Warszawskich i trwała do późnych godzin wieczornych. Główną atrakcją wieczoru był niecodzienny tort w kształcie buta, który Ania zamówiła w ulubionej cukierni gwiazd. I nie był to byle jaki but! Kuba od lat jest fanem koszykówki, dlatego dostał wymarzoną słodką parę Air Jordan 1 – ten model nosił legendarny zawodnik NBA Michael Jordan.

To legendarny model. Unikat, marzenie, Święty Graal – tłumaczy wybór Mucha.

Choć Wons obchodzi "czterdziestkę" dopiero 18 lutego, Anna Mucha zorganizowała mu przyjęcie niespodziankę wcześniej. Jak się okazuje, nie bez powodu, bo na Kubę czekały jeszcze inne przyjemności. Nazajutrz po przyjęciu para stawiła się na lotnisku i poleciała do Berlina. Mimo że Mucha nie lubi mówić zbyt wiele o swoim życiu prywatnym, to tym razem zrobiła wyjątek i chętnie dzieliła się na Instagramie z obserwatorami miejscami, które zwiedzała z ukochanym. Ania i Kuba są parą od ponad dwóch lat i łączy ich nie tylko miłość do aktorstwa, ale także do dobrego jedzenia. Oboje kochają też podróże, zwłaszcza takie, podczas których mają czas tylko dla siebie. Z racji tego, że nie było z nimi dzieci, Anna przygotowała jeszcze jedną, bardziej pikantną niespodziankę. Jaką?

– Nie mogę zdradzić. To już są rzeczy prywatne i intymne – śmieje się w rozmowie z "Party"Anna.

Ale urodziny Kuby to niejedyny powód do świętowania. Ostatnio na ekrany wszedł kolejny film z aktorką w roli głównej. W nowej produkcji Patryka Vegi „Miłość, seks & pandemia” zagrała uwielbiającą seks dziennikarkę, która po trupach dąży do celu. Anna Mucha na oficjalnej premierze filmu zachwycała! Nic dziwnego, bo gwiazda włożyła suknię z rozcięciem aż do uda, która wywołała nie mniejsze kontrowersje niż jej rola! Co Mucha mówi o swojej bohaterce Klarze?

– Film jest niezwykle erotyczny, sensualny i intymny i mam nadzieję, że ja w nim też – mówi „Party” aktorka.

Film Patryka Vegi to już druga produkcja w tym roku, w której jedną z głównych ról gra Anna Mucha – wcześniej zagrała w czwartej części kultowej komedii "Kogel-mogel". Na oficjalnej premierze "Miłość, seks & pandemia" gwiazda pojawiła się z Jakubem Wonsem. W czarnych stylizacjach prezentowali się doskonale.

