Uprawa ziół w domu pozwoli ci zawsze cieszyć się aromatem świeżych ziół. Zioła suszone nie mogą się z nimi równać. Jak każda roślina doniczkowa, także zioła wymagają odpowiednich warunków: temperatury, oświetlenia oraz pielęgnacji.

Jak uprawiać bazylię w domu?

Bazylię należy ustawić w słonecznym miejscu, w ziemi dosyć lekkiej. Należy ja codziennie podlewać niewielką ilością wody. Wodę najlepiej wlewać bezpośrednio na glebę, nie polewać nią liści. Należy zadbać, żeby nie stała w miejscach, w których tworzą się przeciągi. Jeśli stoi na parapecie, na czas wietrzenia pomieszczenia, przestaw bazylię tam, gdzie nie dociera wiatr. Żeby roślina rozkrzewiła się, co jakiś czas odrywaj wierzchołki pędów. Od razu urywaj też kwiaty.

Jak uprawiać oregano w domu?

Oregano, zwane tez lebiodką pospolitą, podobnie jak bazylia lubi nasłonecznione miejsca. W odróżnieniu od niej nie wymaga jednak codziennego podlewania. Możesz podlewać je co drugi dzień.

Jak uprawiać kolendrę w doniczce?

Kolendra powinna stać w miejscu o dużym nasłonecznieniu. Należy chronić ją przed wiatrem tak jak bazylię. Kolendra wymaga codziennego podlewania. Po podlaniu, trzeba poczekać aż woda z ziemi przecieknie do podstawki i wylać ją z podstawki.

Jak uprawiać rozmaryn w doniczce?

Rozmaryn powinien stać w miejscu ciepłym słonecznym, ale osłoniętym od wiatru. W lecie można wystawić go na balkon, ale w przypadku intensywnych opadów, należy schować pod dachem. Rozmarynu nie trzeba codziennie podlewać, wystarczy podlewać go co drugi dzień. Kiedy przekwitnie, należy obciąć go mniej więcej w połowie. Co 2-3 tygodnie należy stosować nawóz naturalny, ale w niewielkiej ilości.

W jakich warunkach uprawiać zioła?

Zioła powinny być uprawiane w temperaturze 16-21 stopni. Ani wyższa, ani niższa temperatura nie jest dla korzystna. Do uprawy ziół najlepiej jest wybrać doniczkę o średnicy 15-20 cm. Dno doniczki dobrze jest wysypać kamykami, ich warstwa powinna mieć ok. 2 cm. Najlepszą porą na wysianie ziół jest koniec marca i początek kwietnia. Będą one wtedy miały odpowiednio dużo słońca.

