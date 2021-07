Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a my powoli poznajemy kolejne gwiazdy, które pojawią się na tanecznym parkiecie. W miniony weekend podczas Polsat SuperHit Festiwal dowiedzieliśmy się, że tanecznego wyzwania podjęła się Kajra , żona Sławomira Zapały . Teraz z kolei jeden z portali poinformował, że do rywalizacji stanie również znany muzyk disco polo, Radosław Liszewski! Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Oliwia Bieniuk weźmie udział w nowej edycji! Co na to jej tata, Jarosław? Radosław Liszewski kolejną gwiazdą "Tańca z gwiazdami" Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy połowę gwiazd, które staną do walki o kryształową kulę w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Już oficjalnie wiadomo, że na tanecznym parkiecie zobaczymy Oliwię Bieniuk - córkę Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka , Sylwię Bombę z "Gogglebox" , himalaistę Denisa Urubko, gwiazdę social mediów, Kingę Sawczuk oraz Kajrę, żonę Sławomira. Teraz, według informacji uzyskanych przez portal Pomponik.pl, do tego grona dołączył również Radosław Liszewski z zespołu Weekend! Radek to nazwisko, o które faktycznie zabiegano, bo jego popularność jest ogromna. Publiczność go kocha i na pewno zna się na dobrej rozrywce, więc produkcja jest spokojna o to, jak sobie poradzi na parkiecie. Ma też niezwykłe wyczucie rytmu! - powiedział informator portalu Pomponik.pl Radosław Liszewski od lat jest jednym z najpopularniejszych muzyków disco polo w Polsce. Wszystko zaczęło się od utworu "Ona tańczy dla mnie" - piosenka przyniosła zespołowi Weekend sławę i rozpoznawalność. Od tamtej pory, każda następna produkcja tej grupy disco polo, szybko staje się hitem. Nie mamy wątpliwości, że...