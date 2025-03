W Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard w Los Angeles ponownie zgromadziły się największe postaci branży filmowej, by uczestniczyć w 97. ceremonii wręczenia Oscarów. Od marca 2002 wydarzenie organizowane jest w słynnej sali, która może pomieścić blisko 3300 osób. Po raz pierwszy w historii to Conan O’Brien poprowadził wydarzenie. Poznaliśmy już filmy, które otrzymały wyróżnienie amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Zgodnie z przewidywaniami bukmacherów statuetki trafiły m.in. do „Anory”, „Emilii Perez” oraz „Wicked”. Natomiast do dużego zaskoczenia doszło w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Oscary 2025. Adrien Brody najlepszym aktorem

Z tegorocznej gali wręczenia Oscarów z pewnością zadowolony wraca Sean Baker. Amerykański reżyser, twórca „Anory” czekał na to wyróżnienie aż 25 lat. Akademia przyznała mu nagrody m.in. za montaż oraz scenariusz oryginalny. Emocje towarzyszyły również Zoe Saldanie, która została pierwszą czarnoskórą i afrolatynoską aktorką, nominowaną i nagrodzoną za rolę w filmie nieanglojęzycznym. Oscara przyniosła jej brawurowa kreacja w „Emilii Perez”.

Oscar powędrował również do Adriena Brody’ego, który został wybrany najlepszym aktorem za rolę w filmie „The Brutalist”. Jedna z największych niespodzianek tej gali to statuetka dla brazylijskiego filmu „I’m Still Gere”. To też pierwszy Oscar dla Brazylii. W kategorii najlepszy film międzynarodowy faworytem była „Emilia Perez”.

Oscary 2025. Wielki sukces „Anory”

Natomiast Oscar dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej powędrował do gwiazdy „Anory”. Mikey Madison odebrała swoje pierwsze wyróżnienie za główną rolę w filmie Seana Bakera. Tytuł zgarnął łącznie aż pięć statuetek. O rozczarowaniu możemy mówić w przypadku „Emilii Perez”, która miała aż 13 nominacji. Ostatecznie jednak dostała zaledwie dwie nagrody. Poniżej przedstawiamy całą listę tegorocznych laureatów Oscarów.

NAJLEPSZY FILM

„Anora” (reż. Sean Baker)

REŻYSERIA

Sean Baker za „Anorę”

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Adrien Brody za „The Brutalist” (reż. Brady Corbet)

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Mikey Madison za „Anorę” (reż. Sean Baker)

AKTOR DRUGOPLANOWY

Kieran Culkin – „Prawdziwy ból”

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Zoe Saldaña za „Emilię Perez” (reż. Jacques Audiard)

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Peter Straughan za „Konklawe” (reż. Edward Berger)

SCENARIUSZ ORYGINALNY

Sean Baker za „Anorę” (reż. Sean Baker)

FILM MIĘDZYNARODOWY

„I'm Still Here" (reż. Walter Salles)

ANIMACJA

„Flow” (reż. Gints Zilbalodis)

DOKUMENT

„Nie chcemy innej ziemi” (reż. Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor, Hamdan Ballal)

MONTAŻ

Sean Baker za „Anorę” (reż. Sean Baker)

ZDJĘCIA

Lol Crawley za „The Brutalist” (reż. Brady Corbet)

EFEKTY SPECJALNE

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer za „Diunę: Część drugą” (reż. Denis Villeneuve)

MUZYKA

Daniel Blumberg za „The Brutalist” (reż. Brady Corbet)

PIOSENKA

„El Mal” z filmu „Emilia Pérez” (reż. Jacques Audiard), wyk. Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Nie jestem robotem” (reż. Victoria Warmerdam)

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

„W cieniu cyprysu” (reż. Hossein Molayemi, Shirin Sohani)

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

„Pierwsza dziewczyna w orkiestrze”

KOSTIUMY

Paul Tazewell za „Wicked” (reż. Jon M. Chu)

CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli „Substancję” (reż. Coralie Fargeat)

SCENOGRAFIA

Nathan CrowleyLee Sandales, Nathan Crowley za „Wicked” (reż. Jon M. Chu)

DŹWIĘK

„Diuna: Część druga”

