Najważniejsze w sytuacji, gdy kobieta cię bije, to przełamać wstyd i zgłosić się do psychologa bądź ośrodka interwencji kryzysowej lub zapobiegania przemocy. Tam specjalnie przeszkoleni pracownicy pomogą przygotować się do złożenia doniesienia na policji.

Przemoc wobec mężczyzn a stereotyp macho

Coraz częściej kobiety z różnych środowisk znęcają się fizycznie i psychicznie nad swoimi partnerami, niektóre epizodycznie, część przez całe życie (jeżeli mężczyzna nie odejdzie). Pozostawia to negatywne trwałe ślady w psychice mężczyzn: ryzyko wystąpienia depresji wzrasta trzykrotnie, a jej objawy są cięższe. Przez cały czas liczą oni na zmianę sytuacji i na to, że problem sam się rozwiąże. Wstyd jest zbyt silny, nie poproszą o pomoc, bo zostaną wyśmiani, że nie wypełnili męskiej roli, że znowu im ubliżano, zmuszano do seksu, policzkowano czy kopano. Osoby, które przyjmują zgłoszenia na policji często lekceważą zgłaszających, a ofiary płci męskiej traktują jak niepełnowartościowych ludzi. Dodatkowo występuje duże ryzyko dyskryminacji przez sąd. Mężczyzna jest z góry na przegranej pozycji: nie obroni się, bo przecież kobiet się nie bije, przy próbie zwrócenia się do kogoś z problemem zostanie pogardliwie potraktowany, kobieta odwróci sytuację, robiąc z niego kata.

Co mam zrobić, gdy kobieta mnie bije

Reakcje ludzi na sytuację poniżania i bicia mężczyzny przez kobietę dobrze obrazują eksperymenty społeczne, kiedy maltretowana jest kobieta, od razu uzyskuje pomoc, a w odwrotnym przypadku, obserwujemy jedynie zdumienie i uśmiech. Pomoc można uzyskać u psychologa, w ośrodku interwencji kryzysowej lub zapobiegania przemocy. Współpraca ze specjalistą przygotowuje ofiarę do złożenia zgłoszenia na policji. W jej szeregach jest coraz więcej funkcjonariuszy z odpowiednim przeszkoleniem do radzenia sobie w tego typu sytuacjach. Pomocna może okazać się także Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która rozszerza swe zastosowanie na wszystkie ofiary, niezależnie od płci.