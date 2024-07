Praca w redakcji Party.pl to życie w ciągłym pędzie: spotkania, konferencje i wyjazdy na miasto. Jedyne chwile, kiedy można zebrać myśli, zrobić w głowie plan na następne godziny albo po prostu chwilę porozmawiać z redakcyjną koleżanką to te w trakcie jazdy z redakcji na konferencję – albo odwrotnie. O swoim dniu pracy mówi jedna z naszych redaktorek, Ewelina:

– Tego dnia miałyśmy bardzo napięty grafik, bo czekała nas ważna konferencja, na której planowałyśmy porozmawiać z kilkoma gwiazdami. Bardzo nam – mnie i mojej redakcyjnej koleżance Ani – się spieszyło, dlatego szybki transport był nam bardzo potrzebny. Na szczęście jechało nam się tak dobrze, że mogłyśmy sobie podczas jazdy spokojnie posłuchać muzyki, porozmawiać i zaplanować z kim przeprowadzimy wywiady.

Po konferencji jak zwykle zmęczone i z głową pełną newsów, szybko chciałyśmy wrócić do pracy. Za kierownicą usiadła Ania, która jest początkującym kierowcą i ma prawo jazdy dopiero od kilku miesięcy (odważna!). Co prawda, w roli pasażera czułam się trochę dziwnie, ale Ania dała radę za kierownicą i bezpiecznie wróciłyśmy do redakcji. Ania stwierdziła nawet, że chciałaby mieć taki samochód i dodała, że to lepsze auto niż to, którym obecnie jeździ jej chłopak ;)