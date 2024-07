Filiżanka czarnej kawy ma jedynie kilka kalorii, w związku z tym często pojawia się w różnych planach dietetycznych jako propozycja napoju do śniadania. Dzięki zawartości kofeiny pobudza całe ciało nie tylko do wzmożonego wysiłku, ale również do spalania kalorii.

Czarna kawa zmniejsza apetyt

Jeśli masz problem z utrzymaniem diety i miewasz napady wilczego głodu, kawa pomoże ci zapanować nad apetytem. Choć efekt zmniejszenia głodu przypisuje się działaniu kofeiny, okazuje się, że także bezkofeinowa kawa może zadziałać w ten sposób. Jeśli więc nie chcesz przesadzić z dzienną dawką kofeiny, możesz uzyskać ten sam efekt, pijąc kawę bezkofeinową. Poza tym kawa, tak jak i woda, wypełnia żołądek, a co za tym idzie daje poczucie sytości.

Kawa ma działanie termogeniczne

Czarna kawa może również zwiększyć spalanie kalorii. Dzięki kofeinie pobudza procesy termogenezy i spalania tłuszczów. Pomaga pobierać energię z przyjmowanego pożywienia i zapobiega odkładaniu tkanki tłuszczowej. Trzeba jednak pamiętać, że kawa jedynie wspomaga te procesy i nie może zastąpić ruchu.

Kawa działa moczopędnie

Czarna kawa przyspiesza również wydalanie wody z organizmu dzięki swojemu działaniu moczopędnemu. Może więc wydawać się, że dzięki niej waga sukcesywnie spada, jednak nie zawsze wynika to z redukcji tkanki tłuszczowej, a prędzej z utraty wody. Pijąc kawę nie zapomnij nawadniać organizmu – i to nie tylko w czasie picia mocnego espresso.

Przepis na kawę na odchudzanie

Kawa sama w sobie pobudza spalanie tkanki tłuszczowej. Jej działanie można wzmocnić, dodając przyprawy korzenne, które także przyspieszą metabolizm i dostarczą cennych składników mineralnych, a przy tym nadadzą niesamowity smak i aromat.

Składniki:

1/2 litra wody,

3 łyżeczki mielonej kawy,

2 łyżeczki zielonej herbaty,

1 łyżeczka kakao,

1 łyżeczka miodu,

1/2 łyżeczki cynamonu,

3 goździki,

4 ziarenka kardamonu.

Sposób przygotowania:

1. Zagotuj wodę w małym tygielku, po czym zmniejsz ogień.

2. Dodaj wszystkie składniki i gotuj na małym ogniu około 5 minut.

3. Zdejmij z ognia i odstaw na minutę, by kawa opadła na dno po czym przelej do filiżanek. Możesz też ją przelać przez filtr do kawy.