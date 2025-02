Zima to idealny moment na seriale kryminalne. Szczególnie te, które dzieją się w skutej lodem, mrocznej i surowej scenerii. Krajobraz Islandii w serii „W pułapce, którą znajdziecie na Netfliksie, tworzy okrutnie klaustrofobiczną atmosferę. Wskutek koszmarnych warunków pogodowych portowe miasteczko zostaje odcięte od świata. W pewnym momencie burze i śnieżne lawiny doprowadzają do utraty prądu w miejscowości. W tych – mówiąc delikatnie – niezbyt sprzyjających okolicznościach policjant Andri próbuje rozwiązać zagadkę morderstwa. Przeniesiony z Rejkiawiku mundurowy musi się także mierzyć z wieloma problemami osobistymi. „W pułapce” to jedna z najlepszych produkcji tego gatunku.

O czym jest „W pułapce”? Fabuła islandzkiego serialu

Serial „W pułapce” (Trapped), stworzony przez Baltasara Kormákura, to mroczny kryminał, który przenosi widzów w surowe, zimowe krajobrazy Islandii. Produkcja zyskała uznanie na całym świecie dzięki intrygującej fabule, gęstej atmosferze i doskonałej grze aktorskiej.

Akcja serialu rozgrywa się w małym, odizolowanym miasteczku na wschodnim wybrzeżu Islandii. Wszystko zaczyna się, gdy w fiordzie zostaje znalezione zmasakrowane ciało. W tym samym czasie nadciąga potężna burza śnieżna, odcinając miasteczko od reszty świata.

Śledztwo prowadzi miejscowy szef policji Andri Ólafsson (w tej roli Ólafur Darri Ólafsson), który musi zmierzyć się nie tylko z brutalną zbrodnią, ale i własnymi demonami z przeszłości. Pomagają mu policjanci Hinrika (Ilmur Kristjánsdóttir) i Ásgeir (Ingvar E. Sigurðsson).

Z każdą godziną sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zamknięta społeczność skrywa wiele mrocznych tajemnic, a klaustrofobiczna atmosfera potęgowana przez śnieżycę sprawia, że nikt nie jest bezpieczny. Serial łączy elementy klasycznego kryminału z psychologiczną głębią postaci, co czyni go wyjątkowo wciągającym.

Obsada serialu „W pułapce”

W serialu „W pułapce” ważną rolę odgrywają również zarówno świetnie napisane postaci, jak i dobrze dobrani aktorzy. W obsadzie znaleźli się:

Ólafur Darri Ólafsson jako Andri Ólafsson – główny inspektor, zmagający się z osobistymi problemami i trudnymi relacjami rodzinnymi.

jako Andri Ólafsson – główny inspektor, zmagający się z osobistymi problemami i trudnymi relacjami rodzinnymi. Ilmur Kristjánsdóttir jako Hinrika – doświadczona policjantka, silna i zdeterminowana.

jako Hinrika – doświadczona policjantka, silna i zdeterminowana. Ingvar E. Sigurðsson jako Ásgeir – lojalny partner Andriego, wspierający go w dochodzeniu.

jako Ásgeir – lojalny partner Andriego, wspierający go w dochodzeniu. Björn Hlynur Haraldsson jako Trausti – policjant z Reykjaviku, dawny współpracownik Andriego.

jako Trausti – policjant z Reykjaviku, dawny współpracownik Andriego. Nína Dögg Filippusdóttir jako Agnes – była żona Andriego, z którą łączy go skomplikowana relacja.

Serial „W pułapce” jest dostępny na Netfliksie

„W pułapce” (Trapped) jest dostępny na platformie Netflix. W Polsce był emitowany od 7 września 2016 roku na kanale Ale Kino+, a od 1 września 2017 roku jest dostępny na Netfliksie. W 2022 roku na platformie pojawił się również sequel tego serialu zatytułowany „W pułapce zbrodni” (Entrapped), w którym bohaterowie Andri i Hinrika badają sprawę zabójstwa członka sekty związanego ze sporem o ziemię oraz zaginięcia pewnej kobiety w 2013 roku. Obecnie tam dostępne są wszystkie sezony serialu „W pułapce” oraz jego kontynuacja „W pułapce zbrodni”.

Popularne skandynawskie seriale kryminalne na Netfliksie

Jeśli lubicie produkcje, w podobnym klimacie, nie tylko "W pułapce" spełni Wasze oczekiwania. Co jeszcze warto obejrzeć? Oto pięć popularnych skandynawskich seriali kryminalnych dostępnych na Netfliksie:

"Kasztanowy ludzik" (2021)

Duński serial oparty na powieści Sørena Sveistrupa. Akcja rozpoczyna się od znalezienia ciała młodej kobiety na placu zabaw w Kopenhadze. Obok zwłok leży mała figurka z kasztanów, co prowadzi detektywów do odkrycia powiązań z wcześniejszym zaginięciem córki polityk Rosy Hartung. "Pielęgniarka" (2023)

Duńska miniseria oparta na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada o pielęgniarce Pernille Kurzmann Larsen, która zaczyna podejrzewać swoją koleżankę Christinę Aistrup Hansen o celowe szkodzenie pacjentom w szpitalu Nykøbing Falster. "Ruchome piaski" (2019)

Szwedzki thriller psychologiczny oparty na powieści Malin Persson Giolito. Historia skupia się na Mai Norberg, uczennicy oskarżonej o udział w strzelaninie w elitarnej szkole w Sztokholmie. Proces ujawnia skomplikowane relacje i mroczne sekrety bohaterki. "Morderstwa w Valhalli" (2019)

Islandzki serial kryminalny, w którym profiler policyjny powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc w rozwiązaniu serii brutalnych morderstw. Śledztwo prowadzi do odkrycia mrocznych tajemnic związanych z dawnym domem dziecka o nazwie Valhalla. "Zupełnie normalna rodzina" (2023)

Duński miniserial oparty na powieści Mattiasa Edvardssona. Opowiada o pozornie idealnej rodzinie, której życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy ich córka zostaje oskarżona o morderstwo. Serial bada granice moralności i lojalności w obliczu kryzysu.

