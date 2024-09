Fani "Tańca z gwiazdami" już nie mogą się doczekać kolejnego odcinka kultowego show, który zbliża się wielkimi krokami. Gwiazdy i tancerze w pocie czoła przygotowują się do kolejnych zmagań na parkiecie, jednak niespodziewanie Natalia Nykiel i Jacek Jeschke przerwali swój trening, by zwrócił się do fanów. Taneczna para na profilu "Tańca z gwiazdami" w mediach społecznościowych przekazała ważną informację.

Natalia Nykiel i Jacek Jeschke przekazali pilny komunikat!

Ruszyła 15. edycja kultowego show Polsatu "Taniec z gwiazdami", stacja zadbała o to, by również w tej edycji nie zabrakło "mocnych nazwisk" i na parkiet ściągnięto największe gwiazdy. W pierwszym odcinku padła już pierwsza "40", którą zdobyli Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, również wielkim zaskoczeniem okazała się Julia Żugaj, podczas której występu parkiet dosłownie zapłonął. Widzowie byli również oczarowani tańcem Natalii Nykiel i Jacka Jeschke, którzy w pierwszym odcinku zaprezentowali tango. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko więc nic dziwnego, że tancerze i gwiazdy niemal nieustannie spędzają czas na salach treningowych, by przygotować jak najlepsze show. W gorączce przygotowań do kolejnego odcinka Nykiel i Jeschke postanowili zabrać głos i ogłosić ważny komunikat.

Natalia Nykiel i Jacek Jeschke na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" na Instagramie wspomnieli o tragedii, która wstrząsnęła ostatnio całą Polską, a mowa oczywiście o powodziach, które dotknęły południowo - zachodnią część naszego kraju. Sytuacja jest bowiem dramatyczna, wiele osób zostało bez dachu nad głową i straciło dobytek życia.

Polacy zjednoczyli się i zaangażowali w akcję pomocy powodzianom. W internecie trwają zbiórki, w które zaangażowało się wiele znanych osób takich jak Jakub Błaszczykowski, Sylwester Wardęga, Anna i Grzegorz Bardowscy czy Anna Lewandowska. Również stacja Polsat postanowiła dołożyć cegiełkę od siebie, o czym poinformowali Natalia Nykiel i Jacek Jeschke.

Drodzy państwo o godzinie 18:40 w sobotę w Telewizji Polsat zostanie wyemitowany specjalny blok reklamowy, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom powodzi. Im więcej nas przez telewizorami, tym więcej tej pomocy będziemy mogli dać - przekazała Natalia Nykiel.

Jacek Jeschke przypomniał, że stacja uruchomiła również zbiórkę.

Fundacja Polsat uruchomiła również zbiórkę dla ofiar tej powodzi. Pamiętajcie każda złotówka się liczy - dodał Jacek.

