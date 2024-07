Kawa, w umiarkowanych ilościach, ma korzystny wpływ na zdrowie i niewiele kalorii. Uważać należy na dodatki do kawy, bo te mogą dostarczać więcej kalorii.

Reklama

Kaloryczność kawy zielonej, palonej i rozpuszczalnej

Można przyjąć, że w 100 ml kawy znajduję się około 2-3 kcal. Kawa zielona to najmniej przetworzony rodzaj kawy, nie jest ona poddawana procesowi palenia. Kawa palona ma więcej kofeiny i bardziej intensywny zapach i smak od kawy rozpuszczalnej. Kawa rozpuszczalna jest najbardziej przetworzonym rodzajem kawy.

Dodatki do kawy dostarczają dodatkowych kalorii

To, co będzie dostarczać kawie dodatkowych kalorii, to substancje słodzące i mleko lub śmietanka. I tak na przykład łyżeczka cukru dostarcza dodatkowo 20 kcal, porcja śmietanki (9%) to 100 kcal, mleko zagęszczone, niesłodzone (30 ml) to 40 kcal, a ta sama ilość mleka zagęszczonego i słodzonego to 100 kcal.

I tym sposobem:

Zobacz także

filiżanka kawy rozpuszczalnej z mlekiem dostarczy ok. 15 kcal,

filiżanka cappuccino z proszku dostarczy ok. 50 kcal,

porcja (350 ml) kawy latte dostarczy już ok. 200 kcal,

americano z cukrem to 25 kcal,

americano z cukrem i mlekiem już 50 kcal,

porcja czystego espresso to ok. 7 kcal,

esspresso z mlekiem ok. 20 kcal,

kawa mrożona dostarczyć może 180 kcal.

Dodatki do kawy można zastąpić ich zdrowszymi odpowiednikami: mlekiem sojowym, przyprawami (cynamonem czy kardamonem), a słodycz może zapewnić niskokaloryczna stewia lub ksylitol.

Uwaga na kawy wypijane w kawiarniach

O ile kawa sama w sobie do tuczących nie należy, o tyle już kawa, smakowy syrop i bita śmietana z posypką czekoladową – tak. Taki zestaw może zawierać około 600 kcal. Machiatto z dodatkiem lodów będzie zawierać ok. 800 kcal. Kaloryczność kawy wypijanej w restauracji może zwiększyć także ciasteczko, które często znaleźć można na talerzyku z kawą.

Kawa, tak jak i pozostałe używki, powinna być dawkowana w sposób umiarkowany, gdyż w nadmiarze oczywiście może zaszkodzić.