Książę Harry, były żołnierz i członek brytyjskiej rodziny królewskiej, niespodziewanie pojawił się we Lwowie. Jego wizyta była utrzymywana w tajemnicy do samego końca. Informacje o niej ujawniono dopiero po jej zakończeniu. Wydarzenie to zaskoczyło świat, bowiem od dłuższego czasu książę nie odbywał podobnych delegacji. Co wiadomo o tej podróży?

Książę Harry we Lwowie

Odkąd książę Harry opuścił rodzinę królewską i wyniósł się wraz z żoną do Stanów Zjednoczonych, rezygnując z dotychczasowych obowiązków, nieczęsto możemy obserwować go podczas oficjalnych wystąpień czy podróży. Tym większym zaskoczeniem była dla wszystkich jego ostatnia wizyta w Ukrainie.

Książę nie podróżował sam — towarzyszyła mu delegacja Fundacji Invictus Games oraz czterech weteranów wojennych.

Wizyta miała charakter prywatny i skupiała się na wsparciu osób dotkniętych skutkami wojny. Książę Harry od lat angażuje się w pomoc weteranom oraz osobom poszkodowanym w konfliktach zbrojnych. Odwiedził Superhumans Center, specjalistyczną klinikę ortopedyczną. Spotkał się tam z rannymi żołnierzami oraz cywilami, którzy ucierpieli w wyniku wojny. Książę rozmawiał z pacjentami i personelem medycznym, wyrażając swoje wsparcie i solidarność.

Do końca podróż księcia Harry'ego była owiana tajemnicą

Obecność księcia w klinice została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Spotkanie miało ogromne znaczenie dla morale zarówno pacjentów, jak i pracowników Superhumans Center. Podróż była jednak owiana tajemnicą do samego końca, a ze względów bezpieczeństwa poinformowano o niej dopiero, gdy było już po wszystkim.

Wizyta w Superhumans na Ukrainie podkreśla szersze zaangażowanie Invictus Games Foundation we wspieranie rekonwalescencji i rehabilitacji rannych, chorych żołnierzy oraz weteranów, nawet w najtrudniejszych warunkach - przekazał dyrektor generalny Fundacji Invictus Games Rob Owen, cytowany przez BBC.

Wizyta księcia Harry'ego w Ukrainie była silnym sygnałem wsparcia ze strony brytyjskiej rodziny królewskiej. Chociaż książę Harry od lat pełni mniej oficjalną rolę w strukturach monarchii, jego działania humanitarne nadal mają ogromne znaczenie.

Niespodziewana wizyta we Lwowie pokazała, że mimo politycznych i rodzinnych napięć, książę Harry pozostaje wierny swoim wartościom — wsparciu dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Książę Harry odciął się od własnej rodziny?

​Książę Harry i Meghan Markle ogłosili swoją decyzję o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków brytyjskiej rodziny królewskiej oraz wyprowadzce z Wielkiej Brytanii na początku 2020 roku. Para postanowiła zamieszkać w Ameryce Północnej, dążąc do niezależności finansowej i większej prywatności.

Głównym powodem tej decyzji były naciski medialne i obawy o bezpieczeństwo rodziny. Książę Harry wielokrotnie wyrażał frustrację z powodu traktowania jego rodziny przez brytyjską prasę, przypominając tragiczne losy swojej matki, księżnej Diany. W wywiadach mówił o lękach przed powtórzeniem się historii i konieczności ochrony Meghan i ich dzieci.

Po przeprowadzce do Kalifornii, Harry i Meghan rozpoczęli nowe życie z dala od pałacowych obowiązków. Ich decyzja o opuszczeniu Wielkiej Brytanii i rezygnacji z królewskich obowiązków została nazwana "Megxitem" i wywołała szerokie dyskusje na temat przyszłości brytyjskiej monarchii.

