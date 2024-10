7 października to niezwykle ważny dzień w życiu Kasi Cichopek, bo dzień urodzin. Od samego rana aktorka dzieli się w sieci życzeniami od najbliższych, a teraz pochwaliła się romantycznym podarunkiem od ukochanego. Trzeba przyznać, że Maciej Kurzajewski ma gest.

Oto, co na urodziny Maciej Kurzajewski sprezentował Kasi Cichopek

Nazwisko Kasi Cichopek niezmiennie króluje na językach, a odkąd została współprowadzącą nowej śniadaniówki Polsatu "Halo, tu Polsat" mówi się o niej jeszcze więcej. Trudno jednak nie zgodzić się, że dyskusje w głównej mierze dotyczą jej sfery prywatnej. Związek z Maćkiem Kurzajewskim stale budzi zaciekawienie, a jak możemy zaobserwować na różnych urywkach - sukcesywnie się rozwija.

Kasia i Maciej przyzwyczaili jednak opinię publiczną do tego, że wolą chronić życie osobiste i mówią o nim niewiele. Wspólnymi ujęciami dzielą się raczej sporadycznie i nie mają w zwyczaju nazbyt opowiadać o łączącym ich uczuciu. Mimo to nie zapominają, by co jakiś czas wrzucić na Instagram romantyczne kadry. Takimi chociażby Maciej uraczył nas 7 października z okazji urodzin ukochanej. Chwilę potem Kasia Cichopek pokazała, jaki w tak ważnym dniu otrzymała prezent od drugiej połówki.

Maciej podarował Kasi ogromny bukiet czerwonych róż, ale to nie wszystko. Na kolejnym ujęciu aktorka pochwaliła się imprezą niespodzianką, jaką zorganizował dla niej Kurzajewski, wraz z dziećmi i przyjaciółmi.

Dziękuję - napisała krótko, dodając serduszko.

Kasia i Maciej nie zawsze cieszyli się sympatią w oczach odbiorców. Gdy na jaw wyszedł ich związek, na aktorkę spadła lawina hejtu, a oliwy do ognia stale dolewał jej ex mąż, Marcin Hakiel, który otwarcie zarzucał jej zdradę. Potem sytuację pogorszyła Paulina Smaszcz, która to z kolei na forum atakowała Kurzajewskiego. Dziś jednak sytuacja wydaje się opanowana i choć wiadomo, że byli małżonkowie nie pałają do siebie zbytnią sympatią, unikają wypowiedzi na swój temat.

Ostatnio w programie Krzysztofa Ibisza "Demakijaż" Kasia i Maciej zrobili wyjątek i opowiedzieli co nieco o sprawach prywatnych. Zdradzili m.in., jak obecnie wygląda ich życie i podział opieki nad dziećmi.

My mamy dzieci w bardzo różnym wieku. Moja córka jest jeszcze w szkole podstawowej, syn natomiast jest w liceum (...) Nasze nastawienie jest bardzo pozytywne. Chcemy, żeby dom był bezpiecznym miejscem, gdzie drzwi stoją zawsze szeroko otwarte (...) Ja dzielę opiekę. Mam 50 na 50. Gdy jadą dzieci do taty, to jest nasz czas. Ale gdy dzieci są u nas, to są naszym priorytetem - wyznała Kasia.

