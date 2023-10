Często się przemieszczasz, ale chcesz być w stałej łączności ze światem? Nie lubisz, gdy ogranicza cię miejsce, więc chcesz tworzyć i pracować tam, gdzie znajdujesz najlepsze inspiracje? Potrzebujesz więc doskonałego laptopa. A co powiesz, gdy zaproponujemy ci urządzenie, które w niewielkiej i lekkiej obudowie kryje moc dużego komputera?

Laptopy HP SPECTRE x360

Poznaj konwertowalne komputery przenośne HP SPECTRE x360. To nie są zwykłe laptopy, choć na takie wyglądają. To najmocniejsze takie urządzenia w rodzinie HP. Stworzone właśnie po to, by nic nie ograniczało twojej twórczości. Z pewnością nie zawiedzie cię wydajność urządzenia i czas pracy akumulatora. Znajdziesz tu nie tylko wsparcie dla swoich pomysłów i zdolności, ale też inspirację do powstawania nowych, niebanalnych kreacji i rozwiązań. Już dziś możesz wybrać notebook o przekątnej wyświetlacza 13 lub 15 cala. W marcu w sklepach znajdziesz też nowe urządzenie o przekątnej 14 cala!

Najpierw rzut oka na obudowę

Z łatwością dobierzesz tę, która dopasuje się do ciebie. Wszystkie wykonane są ze szlifowanego aluminium. Wybierzesz subtelny srebrny kolor? A może energetyczny Posejdon Blue lub stanowczy Nightfall black? Niezależnie od tego, w jakim kolorze będzie twoje nowe urządzenie, każde zachwyci solidnością wykonania. Dodatkowo ten komputer jest naprawdę lekki. Możesz więc mieć go przy sobie zawsze tam, gdzie będziesz.

Obraz wyraźny jak nigdy

Ekran HP SPECTRE x360 ma wąską ramkę i nawet osiem milionów pikseli. Widać na nim każdy szczegół i to nawet w trudnych warunkach. Monitor dopasowuje się zarówno do ostrego, dziennego oświetlenia, jak i do pracy w półmroku. Teraz nie przeoczysz niczego na oglądanych filmach, edytowanych zdjęciach czy tworzonych dokumentach. Monitor zabezpieczony jest szkłem CORNING® GORILLA® GLASS NBT™29, co zapewnia mu niezwykłą trwałość oraz odporność na uderzenia i zarysowania.

Bezpieczeństwo i dyskrecja

Ten laptop strzeże tajemnic swojego właściciela. Jest wyposażony w czytnik linii papilarnych, masz więc gwarancję, że nikt niepowołany nie zaloguje się do niego i nie zajrzy, gdzie nie trzeba. Dodatkowo możesz wybrać model, w którym jednym przyciskiem sprawisz, że nikt poza tobą nie spojrzy w ekran, gdy tworzysz lub pracujesz. Tak! Monitor stanie się ciemny dla każdego poza tobą! Jednym ruchem ręki możesz też wyłączyć kamerę i mikrofon komputera, żeby zapewnić sobie jeszcze większe bezpieczeństwo.

Niezawodny akumulator

Akumulator HP SPECTRE x360 ma naprawdę ogromną pojemność. Dzięki niemu laptop o przekątnej 14 cala może pracować nawet 22 godziny i 30 minut! Nigdy więc cię nie zawiedzie. Idealną precyzję pracy na monitorze zapewni ci rysik HP Tilt. Z jego pomocą będziesz idealnie edytować zdjęcia, pisać czy robić obliczenia… Nie ograniczaj się, bo teraz technologia ci sprzyja. Edycja i montaż filmów w rozdzielczości 4K również przebiega w tym urządzeniu w niespotykanie krótkim czasie.

Dodatkowe wrażenia z używania HP SPECTRE x360 zapewni też jego wewnętrzny system audio - mamy tu cztery głośniki, technologię HP Audio Boost i fachowe dopasowanie przez ekspertów Bang & Olufsen.

8 powodów, dlaczego 14-calowy model będzie idealny dla ciebie

Nie za duży i nie za mały, doskonały zarówno do pracy, jak i do rozrywki. Oto kilka danych, które pomogą ci podjąć ostateczną decyzję o wyborze:

1. Wyposażony jest w automatyczną regulację poziomu zasilania, zapobiegającą przegrzaniu i wyczerpaniu akumulatora.

2. Ma funkcję Auto Color, która dostosowuje wyświetlanie do używanych aplikacji i ustawia właściwe odwzorowanie kolorów podczas przeglądania, edycji zdjęć lub przesyłania strumieniowego.

3. Port ThunderboltTM 4 zapewnia zasilanie, szybkość i wszechstronność umożliwiające podłączanie komputera do urządzeń takich jak aparaty cyfrowe lub dwa monitory 4K. Inteligentne rozwiązania dostosowujące komputer do twojego stylu pracy.

4. Duży ekran o proporcjach 3:2 z efektem immersji.

5. Do 17 godzin strumieniowania filmów w rozdzielczości HD.

6. Maksymalny 11,5-godzinny czas pracy akumulatora z wyświetlaczem OLED.

7. Screen to body ratio w Spectre to 90.3% dzięki ultracienkiej ramce monitora – to największy obecnie na rynku aktywny obszar wyświetlenia (tzn., ile treści możesz zobaczyć na ekranie).

8. Bez obaw wybierz ten najmocniejszy, spośród komputerów konwertowalnych HP, a zyskasz 3 lata gwarancji.

Wiemy jedno - laptop HP SPECTRE x360 będzie świetną inwestycją!

