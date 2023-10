Najważniejsza rola makijażu? Zwiększać pewność siebie! Kiedy nasza cera promienieje, czujemy się lepiej i nie boimy żadnych wyzwań.

Szukasz podkładu, który wytrzyma w nienaruszonym stanie przez cały dzień, a jednocześnie będzie delikatny i zapewni świetny, matowy efekt? Poznaj fluid Cashmere mineral make-up!

Mineralny fluid matujący

Kosmetyki mineralne to najdelikatniejsze naturalne produkty stworzone z myślą o skórze z problemami lub takiej, która szybko reaguje na wszelkie zmiany. Jeśli jesteś posiadaczką cery wrażliwej czy skłonnej do podrażnień i ciężko ci znaleźć podkład, który utrzyma się na skórze, delikatnie ją matując, sięgnij po nowość - mineralny fluid matujący Cashmere mineral make-up. Mineralne pigmenty zapewniają idealne krycie bez efektu maski, wyrównują koloryt oraz dopasowują się do odcienia cery. Ten podkład sprawia, że skóra wygląda nieskazitelnie przez cały dzień. Nie ściera się i nie rozmazuje.

Mat. prasowe

Czemu kosmetyk zawdzięcza tak skuteczne działanie? Innowacyjna formuła podkładu mineralnego zawiera aż 99% składników pochodzenia naturalnego, jest bardzo lekka i pozwala skórze swobodnie oddychać. Fluid zapewnia matowe wykończenie makijażu i pełną korektę niedoskonałości, więc bez obaw można używać go do każdego typu skóry.

Jeszcze się wahasz? Podkład Cashmee mineral make-up odpowiedź na wszystkie oczekiwania dotyczące pięknej i zadbanej skóry. Kosmetyk dostępny jest w 3 odcieniach. Dzięki temu możesz wybrać ten, który pasuje do ciebie najlepiej.

Więcej niż makijaż

Oprócz funkcji podkładu pod dalszy makijaż, Cashmere mineral make-up to również pielęgnacja twarzy. W składzie produktu znajdziemy filtry UVA i UVB, które powinno stosować się przez cały rok, nie tylko latem. Zapewniają one ochronę przeciwsłoneczną oraz zapobiegają fotostarzeniu się skóry.

Adobe Stock

W składzie podkładu znajduje się również pielęgnujący olej z otrąb ryżowych, który przyśpiesza gojenie i zapewnia skórze odpowiednią dawkę witaminy E. Znajdziemy tam także ekstrakt ze śliwki kakadu, która jest źródłem witaminy C oraz kwas hialuronowy, dbający o długotrwałe nawilżenie skóry.

Artykuł powstał z udziałem marki Dax