Anna Lewandowska i Robert Lewandowski postanowili spędzić trochę czasu razem podczas rodzinnego wyjazdu. Jak na sportowców jednak przystało Lewandowscy zdecydowali się na aktywny wypoczynek w górach, podczas którego jeździli na nartach. Jak się okazało, Anna razem z Klarą uczyła się dopiero jeździć i nie do końca była z siebie zadowolona.

Anna Lewandowska o wyjeździe z dziećmi: "Co to był za weekend..."

Anna Lewandowska nie kryła swojej radości na rodzinny wyjazd. Robert Lewandowski właśnie rozpoczyna sezon intensywnych przygotowań do sezonu, więc weekendowy urlop był wyjątkową okazją do spędzenia wspólnego czasu. Jeszcze niedawno trenerka przyznała, że Robert rzadko jest w domu, a ostatni swój urlop na Malediwach trenerka musiała spędzić tylko z dziećmi.

Wspólny weekend u Lewandowskich oczywiście oznacza bardzo aktywny sposób spędzania czasu. Tym razem cała rodzina wybrała się w góry, gdzie jeździła na nartach i snowboardzie. Anna Lewandowska wyznała, że choć trudno w to uwierzyć, to jej przygoda ze zimowymi sportami dopiero się zaczęła. Żona Roberta Lewandowskiego nie ukrywała, że jazda nie szła jej najlepiej, za to jej córka, Klara załapała wszystko w mig! Na swoim Instagramie Anna relacjonowała na bieżąco, co się dzieje u niej na stoku:

Dzisiaj szaleństwo! Klara zjechała, jestem taka dumna i może trochę spamuje, ale po prostu bardzo się jaram! Zjeżdżając jestem pod wrażeniem, jak takie małe 4-letnie dzieciaczki zjeżdżają i mnie omijają - emocjonowała się na swoim Instagramie.

annalewandowskahpba/Instagram

Zobacz także: Anna Lewandowska o Klarze: "Czy nie zaczęłam przenosić na nią niespełnionych ambicji?"

Anna Lewandowska podobnie jak Klara uczyła się właśnie jeździć na nartach! Jak się okazuje trenerce nie szło najlepiej, ale i tak cieszyła się z tego, że zgodnie ze swoim postanowieniem spróbowała nowego sportu:

- Sport to całe moje życie ❤️ Mogłabym chyba śmiało powiedzieć, że mi to wychodzi. Na macie, sali fitness czy na siłowni czuję jak ryba w wodzie 👌 No zupełnie inaczej niż na stoku 😂 Za nami trzy dni i… kilka/ kilkanaście pełnych zjazdów 😎 może i szału nie ma, ale jesteśmy z dziećmi 🙈 Nie jest lekko 🤫😅 - przyznała szczerze Anna Lewandowska.

annalewandowskahpba/Instagram

Anna Lewandowska zauważyła także, że wcale nie jest jej łatwo zaczynać nowy sport, mimo że jest przecież profesjonalną sportsmenką! Trenerce też brakuje cierpliwości a momenty, w których coś jej nie wychodzi bardzo ją irytują:

- Na maksa szanuję wszystkich, którzy ogarniają sporty zimowe! I w ogóle wszystkich, którzy próbują nowych dyscyplin. To nie jest wcale takie proste - zaczynać coś od początku i to w wieku dorosłym. Widzę jak mi samej trudno ćwiczyć cierpliwość, bo nie lubię jak mi coś nie wychodzi. Ale za to właśnie kocham sport. Za to, że pozwala nam ćwiczyć charakter i za to, że możemy podejmować nowe wyzwania - niezależnie od wieku czy poziomu wytrenowania. 💪

annalewandowskahpba/Instagram

Zobacz także: Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem, ale nie uwierzycie co robi Robert! "Mistrz drugiego planu"

Wyjazd, który dla Anny Lewandowskiej był przede wszystkim emocjonującym doświadczeniem i uczeniem się nowego sportu, dla Roberta był to przede wszystkim czas odpoczynku. Sportowiec chwalił się czasem spędzonym z córkami, pokazał urocze nagranie gdy bawi się z nimi w basenie, czy odpoczynkiem w saunie! Robert Lewandowski pozwolił sobie nawet na kieliszek prosecco po jeździe na stoku z ukochaną małżonką. Wygląda więc na to, że weekend u Lewandowskich był bardzo udany!