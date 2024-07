Wszystko co dobre, szybko się kończy - właśnie przekonała się o tym Julia Wieniawa, która przez ostatni czas przebywała na rajskiej wyspie Mauritus. Po powrocie do Polski aktorka poczuła się przytłoczona, a swoimi problemami podzieliła się w mediach społecznościowych. Zaliczyła też atak histerii. Co się stało?

Julia Wieniawa o ataku histerii

Tuż po tym jak Julia Wieniawa rozstała się z Nikodemem Rozbickim, rzuciła się w wir pracy. Wówczas okazało się, że to właśnie natłok obowiązków aktorki przerósł ten związek. Przez ilość zajęć ta nie znajdywała czasu na budowanie więzi z ukochanym. Po zakończeniu relacji jednak gwiazda postawiła na prawdziwy wypoczynek. Julia Wieniawa udała się na Mauritus. Na bajecznej wyspie wypoczywała w towarzystwie swojej mamy, a jednocześnie menadżerki. Na jej mediach społecznościowych nie brakowało licznych relacji, na których widzimy piękne stylizacje, pocztówkowe widoki i smaczne, lokalne potrawy. Niestety, urlop dobiegł końca, a popularna aktorka musiała wrócić do Polski. Okazuje się, że jej problemy zaczęły się tuż po opuszczeniu lotniska w Warszawie.

- No i koniec sielanki... Wracam do pełnych obrotów - wyznała.

Co się stało? Wypoczęta i opalona Julia Wieniawa opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym nie ukrywa, że jest naprawdę załamana. Okazało się, że aktorka jest dla siebie zbyt surowa, a tuż po powrocie z wakacji zaplanowała sobie zdecydowanie za dużo zajęć, przez co dopadł ją atak histerii:

- Yeah, powroty do rzeczywistości są extra. Za dużo wzięłam sobie na głowę i mam lekki atak histerii, ale będzie dobrze. Muszę być dla siebie mniej surowa - wyznała.

Pomimo tego prosto z lotniska pędziła na taneczną salę treningową.

- I od razu z lotniska powrót na salę - wyznała, publikując zdjęcie w lustrze, na ogromnej sali.

Skąd taki pośpiech w trenowaniu? Okazuje się, że przed piosenkarką zupełnie nowe, wymagające wyzwanie. Już w czwartek rusza w trasę koncertową po Polsce. Gwiazda nie kryje swojego podekscytowania:

- A w czwartek rozpoczynam swoją pierwszą trasę koncertową, aaa!

