Cieplejsze dni i promienie słońca zachęcają, by pomyśleć o butach na nowy sezon. Co będzie modne tej wiosny? Jakie buty podbiją nasze serca w upalne lato? Szukając inspiracji i najnowszych trendów, warto zajrzeć na instagramowe konta influencerek. Zrobiliśmy to, by wybrać najgorętsze hity nadchodzącego sezonu.

Wielki powrót klapek

Klapki na obcasie kojarzą nam się przede wszystkim z przełomem lat ’90 i ’00, kiedy obserwowaliśmy na ekranie cztery przyjaciółki z "Seksu w wielkim mieście", biegające w nich po nowojorskim Manhattanie. W tym sezonie klapki wracają w wielkim stylu. Wygodne i na stabilnym obcasie, pasują do sukienek, szerokich spodni i lekkich wiosennych płaszczy. Czarny model z pięknym wycięciem z kolekcji Jenny Fairy wybrała skandynawska influencerka Freja Settergren. Jej stylizacja wygląda jak wyjęta z szafy Carrie Bradshaw!

Pierwsze skojarzenie z japonkami przywodzi na myśl basen i plażowanie? Nic bardziej mylnego! Japonki w nieco elegantszej wersji to kolejny hit wśród instagramerek! Skórzany model z najnowszej kolekcji Jenny Fairy wybrały Jessica Mercedes i Maria Dębicka. Obie zestawiły japonki z jeansami o szerokich nogawkach i wzorzystymi koszulami. Według nas to idealna stylizacja na letni wieczór w mieście!

Sandały z delikatnych paseczków

Nie jesteś przekonana do klapek? Latem postaw na wygodne i stylowe sandały. Najmodniejsze w tym sezonie będą delikatne modele z paseczków, które świetnie pasują do miejskich stylizacji. Brytyjska influencerka Sara Thomas wybrała fioletowe sandały Jenny Fairy, które zestawiła z torebką z tej samej kolekcji. Geometryczny obcas i nawiązująca do niego listonoszka to świetne uzupełnienie letniej sukienki.

Ten model butów będzie się również świetnie prezentować z marynarkami oversize, szerokimi jeansami lub... kolarkami w stylu Kim Kardashian. Ogranicza cię tylko wyobraźnia:). Jedno jest pewne - sandałki z delikatnych paseczków to hit na wiosnę i lato 2021!

Nowa kolekcja butów i dodatków Jenny Fairy dostępna w sklepach CCC

Wszystkie modele butów, które wybrały polskie i zagraniczne influencerki to najnowsza kolekcja marki Jenny Fairy. Oprócz modnych klapek i sandałów, znajdziemy w niej jeszcze lekkie trampki, które świetnie sprawdzą się w czasie letnich aktywności. Warto również zwrócić uwagę również na baleriny, loafersy oraz geometryczne torebki w czerni i pięknych, pastelowych kolorach.

Kolekcję Jenny Fairy na sezon wiosna/lato 2021 można kupić w otwartych sklepach stacjonarnych CCC, online na www.ccc.eu oraz w aplikacji mobilnej.

Artykuł powstał z udziałem marki CCC