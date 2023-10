Tydzień finałowy w 4. edycji "Hotelu Paradise" trwa, a emocje sięgają zenitu! Już w najbliższy poniedziałek dowiemy się, która para wygra program i stanie na ścieżce lojalności. W walce o finał wciąż są Sara i Michał, czyli teoretycznie najsłabsza para, bo ich wspólna droga w programie zaczęła się tuż przed finałowym tygodniem. Czy mają jednak szansę na wygraną? Biorąc pod uwagę nowy wpis Michała na Instagramie, sytuacja tej pary w "Hotelu Paradise" jeszcze nas zaskoczy! Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Michał opublikował zaskakujący wpis! Coś wydarzy się pomiędzy nim, a Sarą?

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" dostarcza widzom wielu wrażeń. Byliśmy świadkami wielu kłótni, zgrzytów, zaskakujących powrotów i równie zaskakujących pożegnań uczestników. Oczywiście nie brakowało przy tym również wielu pozytywnych i miłych momentów, które widzowie śledzili z zapartym tchem.

Teraz jednak zaczyna się naprawdę ostra rywalizacja, bo po tym, jak w po przegranej konkurencji odpadli Miłosz i Wiktoria, w programie pozostały już tylko cztery pary - Vanessa i Mateusz, Inga i Janek, Nana i Łukasz oraz Sara i Michał. Ostatnia z tych par jest ze sobą najkrócej, ale czy zdąży namieszać jeszcze w show?

Mat. prasowe/Screen Player.pl

Jak wiadomo, Sara była w dość poważnej relacji z Przemkiem, jednak to właśnie między innymi decyzja Michała przyczyniła się do tego, że jej pewna para została rozbita. Dziś razem walczą o finał i choć są dobrymi przyjaciółmi, to jednak czytając nowy wpis Michała na Instagramie wszystko wskazuje na to, że coś się pomiędzy nimi jeszcze wydarzy!

@michal.adamczak, Instagram

Michał opublikował zdjęcie z Sarą i dodał wpis, w którym podkreślił, że dobrze czuje się będąc z nią w parze. Jednak ostatnie zdanie, które pojawiło się w jego poście, daje do myślenia!

- Dwa czubki się dobrały ???? Powiem wam, że cieszę się ze swojej pary w Hotelu - jesteśmy mocnymi zawodnikami jak chodzi o konkurencje a przede wszystkim jesteśmy tak samo pozytywnie zakręceni (a to jest ważne)! ????

Co przyniosą kolejne dni? Obserwujcie, ale już teraz mogę zdradzić, że lekko nie będzie. ???? - napisał Michał.

Jak myślicie, co miał na myśli pisząc, że "lekko nie będzie"? Czyżby jednak pomiędzy nim, a Sarą wydarzyło się coś niedobrego na ostatniej prostej? A może to jakaś sugestia, że Sara i Michał wygrają program i któreś z nich rzuci kulą? No cóż, odpowiedź na wszystkie te pytania poznamy już w najbliższych odcinkach "Hotelu Paradise"! A wielki finał programu już w poniedziałek, 6 grudnia!