Czarna herbata staje się rozgrzewającą dzięki dodatkom, takim jak przyprawy korzenne, cytrusy, maliny i miód. Przygotowanie rozgrzewającej herbaty zajmuje nie więcej niż 15 minut.

Domowa herbata z maliną i korzennymi przyprawami lub z imbirem nie tylko rozgrzewa, ale też wzmacnia odporność.

Na chorobę i wychłodzenie – rozgrzewająca herbata

Do zrobienia rozgrzewającego napoju nadaje się czarna herbata. Rozgrzewająco działają też niektóre herbatki ziołowe, np. z lipy i owocowe Do zaparzonej herbaty wystarczy dodać rozgrzewające dodatki, takie jak miód, przyprawy korzenne lub imbir. Herbata na przeziębienie powinna zawierać sok malinowy lub maliny – wówczas będzie miała działanie nie tylko rozgrzewające, ale i napotne, a maliny dodatkowo są źródłem witaminy C.

Przepis na korzenno-malinową herbatę rozgrzewającą z miodem

Składniki:

1 łyżka czarnej herbaty,

½ litra wody,

1 łyżeczka startego imbiru,

4 goździki,

1 łyżeczka cynamonu,

2 gwiazdki anyżku,

3 łyżki miodu,

1 łyżka soku z cytryny,

sok z ½ pomarańczy,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

kilka kawałków skórki z cytryny,

kilka kawałków skórki z pomarańczy,

⅔ szklanki malin (zimą – mrożonych),

2 łyżki cukru.

Sposób przygotowania:

W garnuszku zagotuj wodę i dodaj imbir, skórki z cytrusów, przyprawy i gotuj przez ok. 10 minut.

Wsyp herbatę i zdejmij z ognia – herbata musi się zaparzyć.

W rondelku lub na patelni zagotuj małą ilość wody, dodaj maliny i 2 łyżki cukru.

Gotuj do momentu powstania syropu malinowego. Możesz też wykorzystać gotowy syrop malinowy - domowy lub kupny.

Połącz syrop malinowy z herbatą, dodaj miód i dokładnie wymieszaj.

Herbatę przelej przez sitko i podawaj z kawałkiem cytryny lub pomarańczy.

Przepis na domową herbatę rozgrzewającą z imbirem

Składniki:

½ litra wody,

1 łyżka lub 2 torebki czarnej herbaty,

5 plasterków świeżego imbiru,

sok z ½ pomarańczy,

1 łyżka soku z cytryny,

opcjonalnie: przyprawa korzenna.

Sposób przygotowania:

Wodę zagotuj w garnuszku lub rondelku, dodaj imbir i gotuj przez 5 minut.

Zestaw z ognia i dodaj herbatę, poczekaj, aż się zaparzy.

Dodaj sok z cytrusów i opcjonalnie przyprawę korzenną.

Rozgrzewającą herbatę imbirową podawaj z kawałkiem pomarańczy.